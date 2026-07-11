Caldo estremo dietro le sbarre: vigilanza rafforzata nelle carceri del Piemonte

L’emergenza caldo e le criticità legate alla vetustà di molti istituti penitenziari del Piemonte impongono un monitoraggio costante e interventi tempestivi per garantire condizioni di vita dignitose alle persone detenute. È il messaggio lanciato dalla Garante regionale dei diritti delle persone detenute, Monica Formaiano, che nelle ultime settimane ha intensificato il confronto con l’Amministrazione penitenziaria e le visite nelle carceri del territorio.

“In una situazione di particolare criticità come quella attuale, dove ai problemi legati alla vetustà delle strutture penitenziarie piemontesi si aggiungono quelli legati alle temperature elevate di queste ultime settimane, è importante mantenere elevato il livello di vigilanza e porre in essere ogni utile e tempestivo accorgimento e adeguate misure organizzative”, ha dichiarato la Garante.

Formaiano spiega di aver rafforzato il dialogo con il Provveditorato regionale e con tutte le direzioni degli istituti penitenziari per verificare le condizioni di detenzione e individuare le misure più efficaci a tutela della salute dei detenuti.

“A questo proposito – spiega – nell’ambito della costante e fattiva collaborazione istituzionale avviata da tempo con l’Amministrazione penitenziaria, ho ritenuto opportuno intensificare un’interlocuzione con il provveditore regionale e con tutte le Direzioni per tutelare il benessere psicofisico delle persone detenute per le quali le condizioni climatiche, unite alle caratteristiche strutturali degli istituti penitenziari, possono determinare condizioni di particolare disagio e costituire un concreto fattore di rischio per la salute”.

Dal confronto con l’Amministrazione penitenziaria, sottolinea la Garante, è emerso che sono già stati predisposti interventi concreti per limitare gli effetti delle ondate di calore, attraverso nuovi acquisti di dispositivi di refrigerazione e una diversa organizzazione delle attività quotidiane nelle ore più calde.

“L’interlocuzione avviata – precisa Formaiano – ha consentito di appurare quali misure urgenti e interventi operativi l’Amministrazione penitenziaria ha disposto per mitigare i disagi connessi alle ondate di calore con fondi destinati a ulteriori acquisti di dispositivi di refrigerazione e puntuali indicazioni operative sulla rimodulazione delle attività quotidiane durante le ore più calde della giornata: un’ulteriore dimostrazione che la collaborazione istituzionale rappresenta lo strumento essenziale per affrontare efficacemente le problematiche del sistema penitenziario e assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali”.

Parallelamente è stata intensificata anche l’attività di monitoraggio negli istituti piemontesi, con particolare attenzione ai detenuti più fragili, come gli anziani e le persone affette da patologie croniche.

“Contestualmente – aggiunge – nelle ultime settimane ho ritenuto indispensabile e necessario intensificare le visite agli Istituti penitenziari piemontesi anche al fine di monitorare l’efficacia delle misure adottate a tutela della salute con particolare riguardo alle persone più vulnerabili quali i detenuti anziani e coloro che sono affetti da patologie croniche e credo che questa iniziativa rappresenti anche un’importante occasione di confronto con le Direzioni per condividere criticità riscontrate e contribuire a individuare ulteriori interventi indispensabili a garantire condizioni dignitose di vivibilità durante il periodo estivo, anche per tutto il personale che opera all’interno degli istituti”.

L’attività di monitoraggio, che ha già interessato la maggior parte delle carceri piemontesi e proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori sopralluoghi, conferma l’impegno dell’Ufficio del Garante nel promuovere il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale e nel vigilare sulla tutela della loro salute, soprattutto durante il periodo estivo.

IL TORINESE