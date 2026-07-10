Parco della Salute, via libera all’aggiornamento del progetto: 90 posti letto in più e cantieri dal 2027

Il Collegio di vigilanza ha approvato l’aggiornamento del progetto del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, passaggio necessario per adeguare il nuovo ospedale alle norme introdotte dopo il 2017 e alle mutate esigenze della sanità emerse negli ultimi anni.

La revisione progettuale, affidata al Politecnico di Milano, introduce alcune modifiche significative: aumenta gli spazi destinati ai laboratori di ricerca integrata, prevede una diversa organizzazione dei servizi digitali sullo stesso livello per favorire l’integrazione operativa e impiantistica e consente di recuperare 90 posti letto grazie allo scorporo dell’ospedale Regina Margherita. Il nuovo complesso raggiungerà così quota 1.040 posti letto. Secondo quanto emerso nel corso della riunione, non sono previsti incrementi rilevanti dei costi e l’avvio dei lavori resta programmato per i primi mesi del 2027.

Il progetto aggiornato è stato trasmesso al commissario straordinario Marco Corsini, incaricato dal Governo di seguire la realizzazione dell’opera.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha spiegato che «era un passaggio fondamentale e obbligatorio perché la progettazione ante Covid doveva essere adeguata a tutte le normative che da allora a oggi sono cambiate. L’aggiornamento elaborato dal Politecnico di Milano, referente scientifico dell’Organizzazione mondiale della sanità per la definizione delle linee guida europee per la progettazione dei nuovi ospedali, alla luce delle esigenze attuali dal punto di vista medico, clinico e della ricerca integrata, ha liberato di fatto 90 posti letto, tornati così a un numero adeguato rispetto ai tagli che erano stati previsti nel passato. Il nuovo ospedale, interamente finanziato con 611 milioni di euro, avrà 1.040 posti letto. Il commissario ha confermato che non ci saranno variazioni rilevanti su tempi e costi: dopo anni di parole, all’inizio del 2027 poseremo la prima pietra per dare il via al più grande intervento di edilizia sanitaria degli ultimi cinquant’anni in Piemonte».

Sulla stessa linea l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, che ha sottolineato come «è fondamentale la condivisione dei passaggi con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, che ringraziamo per la loro collaborazione costante».

Per il commissario straordinario Marco Corsini «dobbiamo fare le necessarie valutazioni col concessionario e con i suoi progettisti, ma ad un primo esame penso che non ci saranno variazioni significative sia per quanto riguarda i tempi (al massimo 2/3 mesi per la progettazione) che per i costi. Preciso però che questo non è un ritardo, ma è il tempo giusto per fare le cose per bene: gli adeguamenti erano necessari per realizzare una struttura adeguata sotto tutti i profili e soprattutto in linea con le attuali esigenze. Confermo l’avvio dei cantieri per il 2027».

Alla riunione del Collegio di vigilanza hanno preso parte anche i rappresentanti del Comune di Torino, dell’Università di Torino, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza, degli ospedali Regina Margherita e Sant’Anna, oltre ai vertici di Sistemi Urbani e RFI.

IL TORINESE