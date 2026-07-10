LEA, il Piemonte sale al 4° posto in Italia: è la prima regione del Nord-Ovest

Il Piemonte migliora le proprie performance sanitarie e conquista il quarto posto nella classifica nazionale dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), elaborata dal Ministero della Salute sulla base degli indicatori CORE del Nuovo Sistema di Garanzia relativi al 2024. La regione guadagna così una posizione rispetto all’anno precedente, diventando la migliore del Nord-Ovest.

La valutazione conferma il superamento della soglia di garanzia in tutte e tre le macroaree considerate: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il Piemonte ottiene infatti 95 punti nella prevenzione, 90 nell’assistenza territoriale e 87 in quella ospedaliera, valori tutti nettamente superiori ai 60 punti fissati dal Ministero come livello minimo.

Rispetto al 2023 si registra un ulteriore passo avanti grazie all’incremento nell’area della prevenzione, passata da 93 a 95 punti, mentre restano stabili i punteggi dell’assistenza distrettuale (90) e di quella ospedaliera (87). Il punteggio complessivo raggiunge così quota 272, consentendo al Piemonte di salire dal quinto al quarto posto della graduatoria nazionale. Alle sue spalle si colloca la Lombardia, sesta con 270 punti.

«Il costante miglioramento del Piemonte nella classifica nazionale dei LEA rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare il nostro sistema sanitario. È un risultato che premia l’impegno quotidiano dei professionisti, delle Aziende sanitarie e di tutta la struttura regionale, ai quali va il nostro ringraziamento», dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

«Questi dati confermano che investire sulla sanità pubblica è la strada giusta. In questi anni abbiamo incrementato il personale, ridotto il ricorso ai gettonisti, rafforzato la sanità territoriale, investito nell’edilizia sanitaria e nelle nuove tecnologie e avviato un importante lavoro per ridurre le liste d’attesa. Sappiamo che restano ancora criticità da affrontare e margini di miglioramento, ma questo risultato dimostra che il Piemonte sta andando nella direzione giusta e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione».

«I LEA non misurano le promesse, ma la capacità concreta di garantire ai cittadini i servizi fondamentali della sanità pubblica. Per questo il miglioramento del Piemonte assume un valore ancora maggiore: certifica che gli investimenti, il lavoro sull’organizzazione e il rafforzamento del personale stanno producendo risultati misurabili».