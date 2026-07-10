Incendi in Piemonte: la situazione

La Regione Piemonte sta seguendo con attenzione la situazione degli incendi che stanno interessando alcune zone del Verbano Cusio Ossola.

E’ in corso l’evacuazione precauzionale di circa 150 persone dalla frazione Colloro di Premosello Chiovenda, dove l’incendio rischiava di arrivare vicino alle case. Le persone fragili sono già state ricoverate nella casa di riposo, per le altre persone sono a disposizione due palestre.

Sono all’opera in zona 30 volontari di Protezione civile, mentre dal 30 giugno sono al lavoro ogni giorno nella zona una sessantina di volontari con 14 mezzi.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirionel pomeriggio ha sentito al telefono il sindaco di Premosello Chiovenda Elio Fovanna per avere da lui l’aggiornamento in tempo reale della situazione e domani in tarda mattinata sarà sul posto insieme agli assessori Marco Gabusi e Matteo Marnati.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il presidente Cirio – va rivolto al Dipartimento di Protezione civile, ai Vigili del fuoco, al Corpo regionale antincendi boschivi, ai coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione civile, a tutte le donne e uomini del nostro sistema di Protezione civile che stanno lavorando da giorni per contenere gli incendi e garantire la sicurezza alle nostre comunità”.

In questi giorni in tutto il Piemonte sono intervenuti nelle province di Torino, Vercelli e Verbania una media di 6-7 Canadair al giorno e 3 elicotteri regionali. Oggi è arrivato nell’aeroporto di Cameri un Erikson del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

IL TORINESE