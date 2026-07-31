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GRUGLIASCO (TO) – Il caldo torrido e le temperature da record di questa estate 2026 non hanno fermato la voglia di stare insieme e godersi la grande musica dal vivo. Si avvia verso la conclusione la quarta, fortunatissima edizione di “R.Estate al Parco Porporati – Luci, Note e sapori”, il format che dal 12 giugno ha trasformato il cuore verde di Grugliasco in un’oasi urbana di relax, food e intrattenimento per tutta la famiglia.
Un traguardo importante, con ben 54 serate a ingresso gratuito, frutto della sinergia tra l’ideazione di Bis Eventi, la collaborazione di SoulFood Music Factory, e il fondamentale sostegno della Città di Grugliasco, Società Le Serre, e dei partner Le Gru e SIF.
“È stata un’edizione straordinaria, che ha confermato quanto ci sia bisogno di spazi di aggregazione di qualità, specialmente per chi sceglie o deve restare in città ad agosto” fanno sapere gli organizzatori. “Il Parco Porporati, allestito come un ‘garden of lights’ tra sedute in legno e filari luminosi che creano l’atmosfera di un bosco incantato, si è rivelato il rifugio perfetto contro la canicola estiva, premiato sera dopo sera da un pubblico trasversale e affezionato”.
Ora è il momento del Gran Finale. Fino a sabato 8 agosto, il palco si accenderà per l’ultima tranche di eventi con una proposta eclettica di altissima qualità.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI (Inizio live ore 21:30):
IL FORMAT DELLA SERATA
Ogni giorno l’apertura del Garden è prevista per le ore 18:30 con Dj Set e un’accurata selezione Food & Drink per l’orario aperitivo e cena. Alle 21:30 l’inizio degli spettacoli live, seguiti ancora da Dj set a cura di Toradio fino a mezzanotte.
L’ingresso al Parco Porporati di Grugliasco resta dal lato sud (via Tiziano Lanza).
A Grugliasco 54 serate: “R.Estate al Parco Porporati – Luci, Note e sapori”
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