A Grugliasco 54 serate: “R.Estate al Parco Porporati – Luci, Note e sapori”

GRUGLIASCO (TO) – Il caldo torrido e le temperature da record di questa estate 2026 non hanno fermato la voglia di stare insieme e godersi la grande musica dal vivo. Si avvia verso la conclusione la quarta, fortunatissima edizione di “R.Estate al Parco Porporati – Luci, Note e sapori”, il format che dal 12 giugno ha trasformato il cuore verde di Grugliasco in un’oasi urbana di relax, food e intrattenimento per tutta la famiglia.

Un traguardo importante, con ben 54 serate a ingresso gratuito, frutto della sinergia tra l’ideazione di Bis Eventi, la collaborazione di SoulFood Music Factory, e il fondamentale sostegno della Città di Grugliasco, Società Le Serre, e dei partner Le Gru e SIF.

“È stata un’edizione straordinaria, che ha confermato quanto ci sia bisogno di spazi di aggregazione di qualità, specialmente per chi sceglie o deve restare in città ad agosto” fanno sapere gli organizzatori. “Il Parco Porporati, allestito come un ‘garden of lights’ tra sedute in legno e filari luminosi che creano l’atmosfera di un bosco incantato, si è rivelato il rifugio perfetto contro la canicola estiva, premiato sera dopo sera da un pubblico trasversale e affezionato”.

Ora è il momento del Gran Finale. Fino a sabato 8 agosto, il palco si accenderà per l’ultima tranche di eventi con una proposta eclettica di altissima qualità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI (Inizio live ore 21:30):

Venerdì 31 luglio – Il fenomeno FUNKYTUDE: Si parte fortissimo con il travolgente progetto funky/fusion dei virtuosi torinesi Andrea Mignone (chitarra) e Andrea Manzo (basso elettrico). Reduci da un successo virale sui social che li ha portati a collaborare con artisti del calibro di Nate James e Neja, promettono uno show ad altissimo tasso tecnico e di groove.

Domenica 2 agosto – La “mala” anni ’70 con ANONIMA SONORA: Una proposta ibrida e imperdibile. Il collettivo musicale trasporterà il pubblico nelle atmosfere dei film poliziotteschi italiani anni ’70. Un vero e proprio storytelling che fa dialogare musica suonata dal vivo, recitazione e videoracconti proiettati sul grande schermo.

Lunedì 3 agosto – LA RADIO DAL VIVO: Una serata di racconti ed emozioni musicali con lo storytelling guidato da Frisk e la squadra di TORADIO.

Venerdì 7 agosto – Il pre-party con LEO LIVE SHOW: Inizia il weekend di chiusura con un’esplosiva miscela di musica dance che farà ballare il parco ripercorrendo le hit degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Sabato 8 agosto – GRAN FINALE con SUPERKLASSIFICASHOW: L’atto conclusivo di questa quarta edizione è affidato alle indimenticabili cover anni ’70 e ’80. Una grande festa per salutare l’estate grugliaschese.

IL FORMAT DELLA SERATA

Ogni giorno l’apertura del Garden è prevista per le ore 18:30 con Dj Set e un’accurata selezione Food & Drink per l’orario aperitivo e cena. Alle 21:30 l’inizio degli spettacoli live, seguiti ancora da Dj set a cura di Toradio fino a mezzanotte.

L’ingresso al Parco Porporati di Grugliasco resta dal lato sud (via Tiziano Lanza).