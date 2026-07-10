Ai domiciliari con 700 grammi di droga in casa

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino senegalese di ventotto anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti del Commissariato di P.S. Barriera Milano si sono recati presso un alloggio in zona Madonna di Campagna, dove l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per effettuare un controllo finalizzato alla verifica della presenza presso il domicilio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato la porta dell’appartamento aperta e hanno osservato l’uomo mentre si preparava a uscire dall’abitazione, dopo aver contato delle banconote.

Accanto all’ingresso, all’interno di una scatola di cartone, gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare circa 700 grammi di cocaina e crack, suddivisi tra cocaina in pietra, dischi e frammenti di crack, nonché denaro contante per quasi 8.600 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio e sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il ventottenne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

IL TORINESE