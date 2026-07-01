Il caldo non ferma i volontari di Quartiere pulito a Parella

Giorgio e altri volontari insistono sui giardini del “fungo”

Torino, Parella: cosa spinge tre volontari, nonostante la calura di questi giorni, a dedicare due ore del loro tempo libero per ripulire un giardino pubblico? E’ esattamente quello che hanno fatto Lunedì sera dalle 20 fino alle 22. Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima dato che, condizioni meteo permettendo, torneranno Giovedì 2 luglio alla stessa ora.

L’iniziativa ha un nome semplice: Quartiere Pulito. Il ritrovo è sotto il grande “fungo” del parchetto di corso Telesio vicino all’angolo con via Servais in zona Parella.

Giorgio è ormai conosciuto dagli abitanti perché da solo o assieme ad altri della sua associazione di volontari della comunità di Scientology, quell’area verde l’ha già ripulita moltissime volte, ma insiste. “Ci vado quando esco con il mio cane e trovo spesso vetri di bottiglie rotti – spiega – Mi sento in dovere di toglierli per i bambini e gli animali che potrebbero farsi male. A quel punto mi attrezzo, torno e raccolgo qualsiasi altra cosa. Purtroppo alla fine si riempiono sacchi con cartacce, bottiglie, mozziconi e pacchetti di sigarette e persino rifiuti ingombranti.“

Questione di buon senso civico insomma, quel buon senso descritto da L. Ron Hubbard tra le pagine de La Via della Felicità, dalle quali l’associazione trae ispirazione. “Ci confrontiamo spesso con la cittadinanza e le istituzioni. Purtroppo il lavoro degli operatori ecologici non basta. Non basta neanche l’impegno di tante volontarie e volontari come noi e quelli di altre associazioni. Serve una maggiore cultura del rispetto: per se stessi, per gli altri, per la natura, per le cose che ci circondano e condividiamo. Il ruolo che sentiamo nostro infatti, non è solamente quello di pulire, ma anche di contribuire ad alimentare la cultura del rispetto e porta felicità. Ecco perché continueremo a farlo.“