Un venticinquenne è morto la scorsa notte in un incidente stradale nella periferia di Cuneo, in frazione San Benigno. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto lungo via Villafalletto. E’ uscito di strada finendo in un canale che fiancheggia la carreggiata. Inutili i soccorsi.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Finisce in auto nel canale, morto 25enne
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Da mercoledi’ 22 luglio a venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 08:30 alle ore 17:00. Direzione