Finisce in auto nel canale, morto 25enne

Un venticinquenne è morto la scorsa notte in un incidente stradale nella periferia di Cuneo, in  frazione San Benigno. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto lungo via Villafalletto. E’ uscito di strada finendo in un canale che fiancheggia la carreggiata. Inutili i soccorsi.

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