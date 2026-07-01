Diritto allo studio universitario: più posti letto, borse adeguate all’inflazione e nuove tutele per gli studenti

Il Piemonte conferma gli interventi per il 2026-2027

Più posti letto nelle residenze universitarie, adeguamento delle borse di studio all’inflazione, nuove misure per gli studenti iscritti ai corsi part-time e il mantenimento delle principali agevolazioni previste negli ultimi anni. Sono i principali contenuti dei criteri del bando EDISU per l’anno accademico 2026-2027, illustrati dall’assessore regionale all’Istruzione, Merito e Diritto allo Studio Universitario, Daniela Cameroni, nel corso della Commissione consiliare chiamata a esprimere il proprio parere sul provvedimento.

«Sul diritto allo studio universitario la Regione Piemonte non arretra di un millimetro: non un euro di meno rispetto allo scorso anno. È una scelta politica precisa: decidiamo di investire sul futuro del Piemonte. Il nostro obiettivo è semplice: fare in modo che nessun talento debba rinunciare all’università per ragioni economiche e continuare a rendere il nostro territorio una destinazione sempre più attrattiva per chi sceglie di costruire qui il proprio percorso di studi e di vita», spiega Cameroni.

Secondo i dati illustrati dalla Regione, nell’ultimo anno accademico sono stati sostenuti circa 21 mila studenti attraverso borse di studio e altri benefici. Nello stesso periodo i posti letto disponibili nelle residenze universitarie sono aumentati di oltre il 7%, mentre i pasti erogati dalle mense universitarie sono cresciuti di oltre il 30%.

Per il prossimo anno accademico vengono confermati i principali criteri già in vigore: restano invariati i limiti ISEE, le detrazioni per abitazione e ristorazione, le tariffe agevolate delle mense universitarie, gli incentivi alla mobilità internazionale e le misure di sostegno rivolte agli studenti con disabilità. Rimane inoltre la maggiorazione della borsa di studio prevista dalla normativa nazionale per le studentesse che scelgono corsi universitari nelle discipline STEM.

Tra le novità previste dal provvedimento figurano l’adeguamento automatico delle borse di studio all’inflazione, con un incremento dell’1,4%, l’introduzione di specifiche tutele per gli studenti iscritti part-time, l’aumento dei posti letto nelle residenze universitarie, che passano da 2.650 a oltre 3.100, e la semplificazione delle procedure di accesso ai benefici per gli studenti provenienti da Paesi interessati da conflitti.

«Non ci limitiamo a confermare un sistema che funziona: vogliamo renderlo ogni anno più moderno ed efficiente. È motivo di soddisfazione che il provvedimento abbia ottenuto il parere favorevole sia del Co.re.co. sia dell’Assemblea regionale degli studenti. Un risultato tutt’altro che scontato, che conferma la qualità del lavoro svolto e del confronto portato avanti in questi mesi».

Dopo il parere espresso dalla Commissione consiliare, i criteri saranno sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. Successivamente EDISU Piemonte pubblicherà il bando per l’assegnazione delle borse di studio e degli altri benefici relativi all’anno accademico 2026-2027.

«Il merito può esprimersi davvero solo quando tutti hanno le stesse opportunità di partenza. Per questo continueremo a investire con convinzione nel diritto allo studio universitario: perché siano il talento, l’impegno e la determinazione dei nostri giovani a decidere il loro futuro, non le condizioni economiche di partenza», conclude Cameroni.

Sull’esito dell’iter in Commissione è intervenuta anche la presidente della VI Commissione, Paola Antonetto:

«Come presidente della VI Commissione desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessorato e dagli uffici regionali nella predisposizione di questo provvedimento. È un lavoro serio, costruito attraverso il confronto e l’ascolto, che ha portato a un risultato particolarmente significativo. Dopo molti anni, infatti, i criteri per il diritto allo studio universitario hanno ottenuto il parere favorevole dell’Assemblea regionale degli studenti. Un elemento tutt’altro che formale, che testimonia la qualità del percorso intrapreso e la capacità di costruire provvedimenti condivisi senza rinunciare alla loro efficacia. Il diritto allo studio rappresenta uno degli investimenti più importanti che una Regione possa fare. Garantire ai giovani pari opportunità di accesso all’università significa investire sul loro talento e, allo stesso tempo, sul futuro del Piemonte».

IL TORINESE