Piemonte e Lombardia, la morsa della siccità

L’emergenza torna a fare paura nel Nord-Ovest, spingendo le comunità locali ad affidarsi anche… alla fede

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Pavia prega: la siccità “strega” Lombardia e Piemonte

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