Torino, dopo il caldo i temporali: pioggia, vento e grandine. Da domani temperature in calo

Dopo giorni segnati da un caldo eccezionale, il tempo è cambiato improvvisamente su Torino e su gran parte del Piemonte. Nel pomeriggio di oggi mercoledì 1 luglio una perturbazione ha attraversato la regione, dando origine a temporali anche intensi che hanno portato piogge abbondanti, raffiche di vento e, in alcune zone, grandinate.

Nel capoluogo piemontese il cielo si è rapidamente oscurato dopo ore di afa. In poco tempo sono arrivati i primi rovesci, accompagnati da fulmini e tuoni, con un brusco abbassamento delle temperature che ha posto fine, almeno temporaneamente, all’ondata di calore che da diversi giorni interessava il territorio.

I fenomeni hanno interessato in momenti diversi anche le province di Cuneo, Biella, Novara e Vercelli, oltre a numerose aree alpine e pedemontane, dove il contrasto tra l’aria molto calda accumulata nei giorni scorsi e l’ingresso di correnti più fresche ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente attive.

In alcune località si sono registrati rovesci di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento capaci di rendere difficoltosa la circolazione e provocare la caduta di rami. Le precipitazioni, concentrate in un arco di tempo limitato, hanno inoltre determinato allagamenti localizzati nelle aree maggiormente colpite.

Secondo le previsioni meteorologiche, la fase di instabilità è destinata ad attenuarsi nel corso della serata. Con il passare delle ore i temporali tenderanno infatti a spostarsi verso est, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Le temperature continueranno a diminuire rispetto ai valori eccezionali registrati nei giorni scorsi e durante la notte il clima sarà decisamente più fresco.

Per giovedì 2 luglio è attesa una giornata nel complesso stabile su Torino e sulla maggior parte del Piemonte. Qualche annuvolamento potrà interessare i rilievi nelle ore più calde, dove non si esclude qualche isolato rovescio, ma in pianura dovrebbe prevalere il sole.

Anche il quadro termico cambierà sensibilmente. Le massime resteranno estive, ma senza raggiungere i picchi che hanno caratterizzato la lunga ondata di caldo. Dopo diverse notti tropicali, torneranno inoltre valori minimi più contenuti, con condizioni più favorevoli soprattutto nelle ore notturne.

IL TORINESE