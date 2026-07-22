Roggero resta in carcere: gli atti passano al Tribunale di Sorveglianza di Torino

Il gioielliere di Grinzane resta in prigione. L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento della pena presentata per Mario Roggero, l’ex gioielliere detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti nel 2021 a Grinzane Cavour, nel Cuneese.

Nel provvedimento, il magistrato di sorveglianza osserva che «non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede».

La pratica proseguirà ora il proprio iter con la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano, che saranno chiamati a esaminare la vicenda nell’ambito delle rispettive competenze

IL TORINESE