Torna la Via dei Saraceni a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – La “Via dei Saraceni” in questo ultimo weekend di giugno taglia lo storico traguardo della sua 15° edizione.

Dopo 15 anni di assenza lo scorso anno la leggendaria “Via dei Saraceni” è tornata ed ha ottenuto un eccezionale risultato sotto l’organizzazione di Gruppo ABC.

Quest’anno con la “Via dei Saraceni”, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, e con l’apertura della seggiovia Sportinia e del Bike Park, prende ufficialmente il via la stagione delle due ruote a Sauze d’Oulx.

Riprendendo la formula vincete dello scorso anno, la Via dei Saraceni ritorna nuovamente con una programma suddiviso in due giornate: sabato 27 e domenica 28 giugno.

Una due giorni intensa che andiamo a dettagliare nel suo programma.

Si parte dunque sabato 27 giugno con alle ore 16 la corsa dei bambini dai 5 ai 12 anni con premi per tutti. Una giornata dedicata ai più giovani, per vivere l’emozione della MTB in un contesto sicuro e divertente. A partire dalle ore 19 grande festa per i partecipanti, birra, salsiccia e buona musica presso il K2.

L’Area tecnica ed espositiva sarà in piazza III Reggimento Alpini con apertura dalle ore 15 di sabato 27 giugno fino al termine delle premiazioni di domenica 28 giugno.

Domenica 28 giugno con partenza zona parco Giochi “Vincent Hawkins” alle ore 9,30. La Via Dei Saraceni 2026 propone due percorsi: Granfondo e Marathon per i bikers provenienti da tutta Italia.

A fine gare “Pasta Party” per i partecipanti e le loro famiglie con alle ore 15 la premiazione di tutte le categorie e grande estrazione finale per tutti.

La Granfondo, il percorso storico sulla distanza di 35 km, racchiude tutto ciò che rende unica La Via Dei Saraceni: salite, sentieri, passaggi tecnici e alcuni dei luoghi più iconici dell’Alta Val Susa.

La Marathon, grande novità di questa edizione sulla distanza di 60 km, porta la sfida ancora più in alto, aggiungendo chilometri e dislivello per chi vuole mettersi alla prova su una distanza più impegnativa.

Un percorso che alterna salita, tecnica e tratti più scorrevoli, in uno scenario di alta montagna, tra i punti più significativi del tracciato c’è il Faro degli Alpini, passaggio chiave del percorso e luogo simbolico della gara, immerso in un contesto unico e ben riconoscibile lungo il tracciato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail laviadeisaraceni@gruppoabc.it

IL TORINESE