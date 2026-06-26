Piemonte, tre province a Parlamento UE, accolte da Isabella Tovaglieri 

“Crisi industria e sfide globali, portiamo voce territori in Europa”

Bruxelles, 23 giu – Trasferta a Bruxelles per un folto gruppo di amministratori locali del Piemonte, che ha fatto il suo ingresso al Parlamento europeo, accolto dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Industria. La delegazione, composta da sindaci, assessori e consiglieri comunali delle province di Novara, Alessandria e Vercelli, ha potuto visitare la sede dell’Eurocamera e partecipare a un momento di confronto con l’esponente leghista sulle ricadute territoriali delle politiche UE in tema di industria, energia, agricoltura e ambiente. “Il Piemonte sta affrontando sfide cruciali, a partire dalla crisi che investe tutta la filiera automotive, sotto pressione per le scelte miopi e ideologiche di Bruxelles – ha dichiarato Tovaglieri – ma anche altri settori soffrono a causa di decisioni calate dall’alto e lontane dalla realtà delle imprese, dei cittadini e degli enti locali. Portare la loro voce in Europa è fondamentale per invertire la rotta”.

La delegazione del Novarese era composta dalle consigliere comunali del capoluogo Maria Luisa Astolfi e Patrizia Bonelli e dalla consigliera di amministrazione di Assa Spa Laura Maroni, oltre ai sindaci di Nibbiola Pierfrancesco Agnesina, di Garbagna Novarese Fabiano Trevisan, di Tornaco Giovanni Caldarelli, mentre per Carpignano Sesia c’era il consigliere comunale Maurizio Domenico Galdini e per Borgomanero i colleghi Luca Porcu e Lorena Poletti. La provincia di Alessandria era rappresentata dai sindaci di Tortona Federico Chiodi, di Paderna Filippo Cordani, di Spigno Monferrato Walter Astengo, di Fubine Monferrato Lino Pettazzi, di Pareto Walter Borreani, di Stazzano Pierpaolo Bagnasco, di Rivarone Elisabetta Tinello, di Altavilla Monferrato Massimo Arrobbio, mentre per Borghetto di Borbera era presente con il consigliere comunale Enrico Bussalino e per Casale Monferrato il sindaco Emanuele Capra, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Battista Filiberti e gli assessori Cecilia Strozzi e Gigliola Fracchia. Infine, per il Vercellese erano presenti i primi cittadini di Caresana Claudio Tambornino e di Formigliana Davide Brunetti.​

IL TORINESE