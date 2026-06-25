Rinnovabili, in Commissione l’esame della proposta sulle aree idonee

DA PALAZZO LASCARIS

Riunione congiunta delle Commissioni Ambiente e Agricoltura, con la presidenza di Sergio Bartoli, per proseguire l’esame del disegno di legge 136, presentato nella scorsa seduta dall’assessore Matteo Marnati, sulla “Disciplina per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”.

Al centro del dibattito la questione dell’agri-voltaico, ovvero l’integrazione tra posizionamento di pannelli fotovoltaici e attività agricola.

Nominati i relatori: Silvia Raiteri (FdI) e Sergio Bartoli (Lista Cirio) per la maggioranza, Alice Ravinale (Avs), Fabio Isnardi (Pd), e Alberto Unia (M5s) per la minoranza. Finora sono stati presentati 54 emendamenti, ma altri sono stati annunciati.

Il consigliere Isnardi ha ritirato la sua proposta di legge n. 55 “Prime disposizioni applicative del D.M. 21 giugno 2024 in merito all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle aree agricole di elevato interesse agronomico”. Lo stesso consigliere e la consigliera Giulia Marro (Avs) sono intervenuti nella discussione generale chiedendo di introdurre limiti e controlli più severi, focalizzando l’attenzione sul posizionamento dei sistemi di accumulo energetico (BES) e sulla corretta selezione delle colture da integrare sotto i pannelli fotovoltaici. La discussione ha toccato anche il tema dell’installazione di impianti su strutture commerciali, come tetti e parcheggi, e la tutela del panorama dei paesaggi Unesco.

L’assessore Marnati, dopo aver fornito alcune risposte tecniche, ha assicurato l’esame accurato degli emendamenti che verranno presentati in seguito.

IL TORINESE