Ecco la Sindone Visio Tattile

Giovedì 25 giugno, alle 10.30, presso la chiesa del Santissimo Sudario, in via Piave 14, verrà presentata ufficialmente la “Sindone visio-tattile”

Verrà presentata ufficialmente, giovedì 25 giugno prossimo, alle 10.30, presso la chiesa del Santissimo Sudario, in via Piave 14, a Torino, la “Sindone visio-tattile”, frutto di un lungo percorso di ricerca interdisciplinare e dell’impiego delle più avanzate tecnologie di elaborazione tridimensionale. La Sindone visio-tattile consente di percepire, in modo nuovo e coinvolgente, i segni i pressi sul Sacro Lino, offrendo una lettura inedita della sofferenza dell’uomo della Sindone. Leggera, trasportabile e concepita per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità visiva, l’opera propone al tempo stesso un’esperienza sensoriale conoscitiva capace di coinvolgere ogni spettatore. Il progetto è promosso dalla Fondazione Centro Studi Carlo Alberto e realizzato dalla Direzione Scientifica del Museo della Sindone; simfomda su un ricco patrimonio di studi scientifici, integrati con le più recenti acquisizioni tecnologiche e metodologiche. È stata realizzata da Nello Balossino, che è riuscito a mettere in evidenza, attraverso le colorazioni, le ferite che si possono toccare. Verranno annunciate alcune tappe del viaggio della riproduzione, che partirà da Bardonecchia e proseguirà nella sede un’associazione di non vedenti.

Intervengono Giorgio Gagna, presidente della Fondazione Centro Studi Carlo Alberto ETS, Massimo Borghesi, presidente della Confraternita del Santissimo Sudario, Nello Balossino, direttore scientifico del Museo della Sindone, Mauro Rubat Ors, presidente Cultores Sindonis, Vittorino Biglia, presidente UICI Torino, Ornella Valle, vicepresidente APRI ETS APS, e Marco Andriano, content creator digitale con disabilità visiva.

Mara Martellotta

IL TORINESE