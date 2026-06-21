Riapre al pubblico la piscina Colletta. Più accessibile, moderna e sicura

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore allo Sport e al Tempo libero Domenico Carretta e del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.

La riapertura segna la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati nell’ambito del Piano Integrato Urbano della Città di Torino, promosso dal Ministero dell’Interno e finanziato con circa 2 milioni e 280mila euro. Misura che, nel suo complesso, ha previsto interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria su cinque impianti sportivi comunali.

“Sono ormai centinaia le opere realizzate con fondi europei che abbiamo completato e stiamo inaugurando in queste settimane – ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo -. Oggi siamo alla piscina Colletta che da domani sarà riaperta al pubblico in una nuova veste, completamente rinnovata, per dare a questa zona della città un luogo di aggregazione, di sport e di riparo dal caldo estivo. Dietro ogni inaugurazione ci sono grande impegno e lavoro di squadra che hanno permesso in questi anni di aprire numerosi cantieri di riqualificazione per piscine ma anche scuole, biblioteche, giardini, fino a progetti molto più grandi come la nuova Biblioteca Civica Centrale del Valentino. Interventi che portiamo a termine con soddisfazione e che restituiranno alla cittadinanza spazi di aggregazione positiva”.

I lavori alla piscina Colletta hanno riguardato il completo rifacimento della piscina esterna e di parte della spiaggia, oltre alla razionalizzazione dei componenti tecnici dell’impianto. All’interno della struttura sono stati inoltre realizzati interventi di ammodernamento della piscina coperta da 25 metri, con la sostituzione del rivestimento in piastrelle della vasca, la riqualificazione degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce, il rinnovo dell’impiantistica idraulica e della rete di scarico e l’aggiornamento dei sistemi tecnologici per il trattamento delle acque, compresa la realizzazione di una nuova vasca di compenso.

“Con la restituzione della piscina Colletta alla cittadinanza riconsegnamo un impianto storico completamente rinnovato, più sicuro e accessibile a tutti e completiamo il quadro delle piscine estive aperte in tutta la città per la stagione estiva – ha aggiunto l’assessore Domenico Carretta -. Grazie ai fondi PNRR siamo riusciti a fare un salto di qualità importante: questo impianto rappresenta un tassello fondamentale della nostra idea di sport, diritto all’inclusione, alla socialità e al benessere per ogni fascia d’età, a partire dai più giovani che qui troveranno spazi moderni e accoglienti”.

La piscina esterna di 50 metri dispone di un ampio solarium e di un’area verde di circa 2 ettari; l’impianto è pienamente accessibile, non ha barriere architettoniche ed è dotato di una sedia elevatrice che consente l’ingresso in acqua alle persone con difficoltà motorie. Durante gli orari di apertura sarà inoltre attivo il servizio bar, mentre l’assistenza ai bagnanti sarà garantita da US-Acli.

“L’apertura della vasca estiva da 50 metri della piscina Colletta è un traguardo importante – hanno commentato il presidente Luca Deri e i coordinatori Ferdinando D’Apice e Silvio Sabatino -. Grazie ai fondi PNRR abbiamo deciso di investire sugli impianti sportivi di base per consentire alla cittadinanza di praticare sport in impianti funzionali e moderni. Infatti oltre alle due piscine della Colletta siamo intervenuti rifacendo il campo da calcio in sintetico della Cittadella e gli spogliatoi della palestra Cecchi”.

L’impianto di via Ragazzoni 5 sarà aperto al pubblico da domani, sabato 20 giugno. Dal lunedì a venerdì la piscina sarà aperta dalle 13 alle 18, il sabato e nei giorni festivi dalle 11 alle 18; le mattine nei giorni feriali l’impianto sarà aperto esclusivamente per le attività dell’Estate Ragazzi. Ogni giorno, dalle 16 alle 18, le ragazze e i ragazzi in possesso della Torino Sport Card potranno accedere gratuitamente all’impianto, previa prenotazione sul sito dedicato. Per loro sarà riservata una delle sei corsie della vasca, con la presenza di un istruttore di nuoto dedicato.

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