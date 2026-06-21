Neonato lasciato nella “culla per la vita” di Giaveno

Ieri un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita di Giaveno. Il bimbo è in buone condizioni. Era avvolto in una coperta. Si tratta della prima volta che un bambino viene lasciato nella  struttura che sostituisce la storica ruota degli esposti, un’alternativa  all’aborto.

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