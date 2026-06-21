Ieri un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita di Giaveno. Il bimbo è in buone condizioni. Era avvolto in una coperta. Si tratta della prima volta che un bambino viene lasciato nella struttura che sostituisce la storica ruota degli esposti, un’alternativa all’aborto.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Neonato lasciato nella “culla per la vita” di Giaveno
Recenti:
Il passato si fa spazio nel futuro a Rivalta di Torino, dove la consigliera della Città
Mercoledì 17 giugno, è stata inaugurata a Palazzo Civico la mostra “Torino 1946 – 2026.
Forse un regolamento di conti legato al mondo della droga è all’origine della violenta aggressione avvenuta
BORGO VITTORIA- La Polizia di Stato ha arrestato a Torino una cittadina rumena di 41 anni
La Polizia di Stato ha arrestato a Torino, nei giorni scorsi, un cittadino marocchino di 25