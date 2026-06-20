Nuove tensioni al cantiere Tav di Chiomonte

Una nuova notte di tensione in Valle di Susa, nei pressi del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dove si sono verificati scontri tra alcuni attivisti No Tav e le forze dell’ordine. Numerosi manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti impegnati nella sorveglianza dell’area. Per contenere la situazione e disperdere i gruppi più aggressivi, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso a lacrimogeni e idranti. Non c’è pace al cantiere.

La mobilitazione era iniziata in serata. I partecipanti si erano radunati al presidio dei Mulini dopo essere partiti, nel pomeriggio di ieri, dal campo sportivo di Giaglione. L’iniziativa era stata presentata sui social come una nuova fase di mobilitazione, definita dagli organizzatori “estate di lotta”.

IL TORINESE