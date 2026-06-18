Borello Supermercati apre a Venaria Reale

IMPRESE E TERRITORIO/ LA FORZA DI UNA FAMIGLIA

La tradizione si rinnova con l’impegno di Gianluca e Aurora, figli del fondatore Fiorenzo

Oggi, 18 giugno 2026, si è aperto un nuovo capitolo nella storia della famiglia Borello con l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Venaria Reale, in piazza Michelangelo Buonarroti 1. Un traguardo significativo per Gianluca e Aurora Borello, che danno avvio alla loro prima esperienza imprenditoriale diretta nel settore della distribuzione alimentare, nel segno dei valori trasmessi dal padre Fiorenzo Borello. All’inaugurazione erano presenti, tra le autorità, il sindaco Fabio Giulivi, l’assessore regionale Andrea Tronzano, la presidente ASCOM Maria Luisa Coppa.

Il nuovo supermercato dispone di una superficie di vendita di circa 320 metri quadrati e propone oltre 3.000 referenze, con un’offerta costruita attorno a qualità, convenienza, servizio al cliente e valorizzazione delle produzioni locali, elementi che da sempre contraddistinguono il marchio Borello.

L’apertura assume un significato che va oltre quello commerciale. Rappresenta infatti la prosecuzione di una storia imprenditoriale profondamente radicata nel territorio piemontese, costruita negli anni da Fiorenzo Borello e portata avanti oggi dai figli insieme a una squadra di collaboratori che continua a condividere gli stessi principi di serietà, affidabilità e attenzione alle persone.

Tra i punti di forza del nuovo negozio figurano i reparti dedicati ai prodotti freschi e freschissimi. La macelleria, disponibile sia con servizio assistito sia in modalità self-service, si affianca a una gastronomia ricca di specialità piemontesi, salumi, formaggi e piatti pronti. Completano l’offerta panetteria, pasticceria e ortofrutta con una particolare attenzione ai prodotti del territorio, alle filiere locali e alle produzioni biologiche.

Sugli scaffali trovano inoltre spazio le principali linee a marchio del gruppo, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e garantire un elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Per la famiglia Borello questa inaugurazione è soprattutto il simbolo di una continuità generazionale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini. Gianluca e Aurora raccolgono l’esperienza e gli insegnamenti del padre Fiorenzo, contribuendo a mantenere vivo un marchio che nel tempo ha saputo conquistare la fiducia di migliaia di clienti.

In un mercato in continua evoluzione, con la nuova realtà societaria di MiTo e l’alleanza con Unes, il nome Borello continua infatti a rappresentare una garanzia di qualità, attenzione alla clientela e legame con il territorio. Valori che restano il punto di riferimento di questa nuova avventura imprenditoriale e che costituiscono il vero patrimonio lasciato da Fiorenzo Borello alle nuove generazioni.

(Servizio fotografico: il Torinese)

IL TORINESE