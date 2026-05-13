Quaglieni presenta al Salone del Libro “Da Cavour alla Repubblica”

Il suo ultimo libro edito da Edizioni Pedrini

Giovedì 14 maggio, alle ore 17.15 presso la Galleria Sala Malva del Salone del Libro di Torino, è in programma la presentazione del libro “Da CAVOUR alla REPUBBLICA – I rapporti tra Stato e Chiesa – laicità e laicismo nella storia d’Italia” (Edizioni Pedrini, 2026). All’incontro presenzieranno il prof. Pier Franco Quaglieni, autore dell’opera e Presidente del Centro Pannunzio, il caporedattore del Corriere della Sera, Carmine Festa, Alessio Stefanoni di CNA Editoria Piemonte e il direttore editoriale Ennio Pedrini.

I temi trattati nel saggio spaziano dalla storia dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia a quella del separatismo liberale e laico tra la sfera politica e quella religiosa, dal Concordato del 1929, voluto da Mussolini, ai Patti Lateranensi inseriti nella Carta Costituzionale repubblicana del 1948, e ancora la proposta d’abrogazione del Concordato da parte di Marco Pannella e la revisione dei Patti Lateranensi del 1984 voluta da Bettino Craxi.

Nel nuovo libro del prof. Quaglieni, i temi riguardanti la laicità e il laicismo non sono proposti solo come fatto politico, ma anche come dimensioni culturali e filosofiche, valutazioni storiche, giuridiche e politiche che partono da punti di vista differenti, attuando la pratica della laicità.

Mara Martellotta

IL TORINESE