“Profezie per la pace” al Polo del ‘900

15-23 maggio 2026

Polo del 900 – Torino

Nell’ambito degli eventi proposti per l’anno in corso, il Centro Culturale Pier Giorgio Frassati propone la visita della mostra “Profezie per la pace”, che sarà in esposizione presso i locali del Polo del 900 dal 15 al 23 maggio 2026.

L’incontro inaugurale della mostra si terrà sabato 16 maggio 2026 alle ore 12.00 presso la Sala ‘900, del Polo del 900, via del Carmine 14, Torino.

All’inaugurazione, oltre al saluto del presidente del Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, Marco Giorgio e della Vicesindaca Michela Favaro, interverranno i curatori della mostra.

Sono stati invitati, inoltre, il Presidente del Consiglio Regionale, nonché Presidente del Comitato per i Diritti Umani e Civili, Davide Nicco, l’Arcivescovo di Torino, S.Em.R. Card. Roberto Repole, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, Stefano Suraniti e la Dirigente del medesimo ufficio Tecla Riverso.

L’iniziativa prende le mosse da un’idea di alcuni insegnanti e studenti di tutta Italia di Gioventù Studentesca, realtà giovanile di Comunione e Liberazione, che hanno voluto prendere sul serio l’invito rivolto con insistenza in questi anni da Papa Francesco di aiutarlo nella “profezia per la pace”. Un invito che riecheggia forte ancora oggi, nel contesto attuale, come sta indicando a tutti Papa Leone XIV, fin dal giorno della sua elezione.

La mostra, partendo dal contesto geopolitico di oggi, propone storie di pace nate da situazioni di violenza e di dolore, da contesti di morte e di sofferenza: situazioni spesso drammatiche, che parlano però di vita, rinascita, ricostruzione, di come si può ripartire non con la vendetta, ma col perdono. Paci impossibili ma reali.

Le storie raccolte, infatti, parlano non solo di contesti di cui siamo a conoscenza, come la Palestina e la Cisgiordania, ma anche di luoghi meno considerati, come il Libano, il Myanmar, Haiti, oppure di situazioni problematiche relative a un passato recente, come il Sudafrica, la Bosnia o il Rwanda. Lo scopo è far riflettere sulle dinamiche umane, individuali e collettive, che portano ad atti di violenza, guerra e sopruso e a quelle che, invece, possono favorire la collaborazione, l’accoglienza, la convivenza e la riconciliazione, sottolineando quanto la costruzione della pace sia innanzitutto una questione di sguardo umano.

Le guide principali che illustreranno i pannelli e i video di cui il percorso espositivo è composto saranno studenti delle scuole superiori che si sono coinvolti nel progetto.

Dopo l’esposizione nell’agosto del 2025, alla 46° edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli di Rimini, la mostra è stata presentata durante questo anno sociale in più di 150 scuole o centri culturali italiani e sarà visitabile, dal 2 al 6 agosto 2026, ad Assisi durante il “Capitolo delle Stuoie”, grande raduno internazionale francescano in occasione dell’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi.

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Le visite guidate per gruppi o scolaresche sono possibili dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a mostrapacetorino@gmail.com

IL TORINESE