Premio Michele Lessona per le scuole, la consegna alla Reggia di Venaria

Si è conclusa la prima edizione dedicata alla divulgazione scientifica tra i giovani

Si è svolta nella mattinata di oggi, nella Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria Reale, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Michele Lessona® per le scuole, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di promuovere una corretta attitudine alla divulgazione scientifica.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi istituti del Piemonte e un istituto della Liguria, confermando fin da subito la rilevanza nazionale del concorso.

Il premio è dedicato a Michele Lessona, figura di spicco dell’Ottocento, medico, naturalista, docente universitario e rettore dell’Università di Torino, scrittore, giornalista, presidente dell’Accademia delle Scienze, Consigliere comunale e Senatore del Regno, nonché divulgatore e traduttore delle opere di Charles Darwin. Considerato tra i primi italiani che diffusero la scienza, Lessona seppe rendere la scienza accessibile al grande pubblico, con uno stile chiaro e coinvolgente.

Proprio a questa eredità si ispira il Premio Michele Lessona®, che nasce con l’intento di promuovere tra i giovani la capacità di raccontare la scienza in modo rigoroso e comprensibile. In un contesto contemporaneo segnato dalla diffusione delle false notizie, la conoscenza e la consapevolezza si confermano strumenti fondamentali per interpretare la realtà.

Il concorso, a carattere nazionale, è stato ideato e organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) in collaborazione con Silvia Lessona, ed è la continuazione ideale e attualizzata del Concorso letterario ‘Michele Lessona’ ( https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/Concorso-letterario-Michele-Lessona-Terza-Edizione/ ) dedicato alla divulgazione naturalistica di cui ci furono tre edizioni, dal 2012 al 2014.

Il premio per le scuole fa parte di una triade, alla quale si aggiunge il Premio Michele Lessona Sezione Divulgatrici e Divulgatori Professionisti, assegnato ad un giovane divulgatore under 40, che è stato conferito da Beatrice Mautino, Elisa Palazzi, Massimo Polidoro, nell’ottobre del 2025, all’ecofumettista Alessia Iotti e il Premio Michele Lessona Sezione Ricercatori e Divulgatori non professionisti che verrà assegnato al miglior ricercatore universitario nell’autunno del 2026.

Ogni premio si inserisce nelle manifestazioni del più ampio Progetto Lessona che ha già visto due edizioni dei Lessona Days ( https://lavenaria.it/it/incontri/lessona-days ) organizzate sia nell’autunno del 2024 sia nel medesimo periodo del 2025.

Il Progetto Lessona è promosso da www.comune.venariareale.to.it e dalla Regione Piemonte con il Museo Regionale di Scienze Naturali, la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino, del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dell’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, dell’Ordine dei Biologi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e altri importanti partner istituzionali e scientifici, quali la Città di Torino, il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, l’Ordine dei Biologi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Gli enti coinvolti hanno sottoscritto un Accordo di Valorizzazione che sancisce un

partenariato per lo sviluppo di progetti con al centro la figura di Michele Lessona.

Inoltre, sono partner culturali l’Accademia delle Scienze di Torino, la Fondazione

Circolo dei lettori, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, il Mab UNESCO CollinaPo, l’Ente Aree

di Gestione delle Aree Protette Po piemontese. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione CRT.

Il tema scelto per questa prima edizione è stato il cambiamento climatico, declinato in tre ambiti: biodiversità e tutela degli insetti impollinatori, fusione dei ghiacciai, e il ruolo del divulgatore scientifico ieri e oggi. Gli studenti hanno realizzato prodotti multimediali a scelta tra video, podcast e presentazioni slide.

Le ventidue opere in gara sono state valutate da una giuria presieduta da Silvia Lessona e composta da esperti del mondo scientifico, educativo e museale come Elena Giacobino, Responsabile Reparto Museologia e Didattica Museo Regionale di Scienze Naturali; Silvio Tosetto, Presidente Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali sezione Piemonte; Daniele Pesce, Servizi Educativi, Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali; Silvia Varetto, Responsabile Servizio Educativo Reggia di Venaria Reale; Chiara Alpestre, già Dirigente scolastica di licei torinesi.

Di seguito i vincitori delle diverse sezioni:

Sezione video

Primo premio per le scuole secondarie di secondo grado alla classe 1ª C dell’IIS Curie Vittorini di Grugliasco con il video “La sfinge del galio”, per l’originalità della tecnica in stop motion e l’efficacia divulgativa.

Primo premio per le scuole secondarie di primo grado alla classe 1ª D della scuola Defendente Ferrari di Avigliana, con il video “Ali preziose salviamo gli impollinatori”, apprezzato per il percorso educativo completo e la qualità tecnica.

Sezione podcast

Primo premio per le scuole secondarie di secondo grado alla classe 4ª B dell’IIS Europa Unita di Chivasso, con “La mela storta”, per la qualità del testo e l’efficacia nella divulgazione dei dati scientifici.

Primo premio per le scuole secondarie di primo grado alla classe 1ª D dell’IC Matteotti di Rivoli, con “Il ronzio della vita”, per la struttura coinvolgente e l’uso creativo del linguaggio sonoro.

Sezione slide

Primo premio per le scuole secondarie di secondo grado alla classe 5ª B dell’IIS Falcone di Loano con “Ecosystem”, per la chiarezza espositiva e la cura grafica.

Primo premio per le scuole secondarie di primo grado alla classe 3ª C dell’IC Viale Angeli di Cuneo, plesso Massimo D’Azeglio, con “Savetheglacier”, per l’efficacia comunicativa e l’impatto visivo.

Inoltre, la giuria ha assegnato quattro menzioni speciali.

Per la sezione video

“Breaking News” della classe 3ª B del Liceo Classico IIS G e Q Sella di Biella, per l’originale formato di telegiornale e la qualità del montaggio.

“Le api” della classe 1ª B dell’IC Chieri I, per la rappresentazione creativa e il coinvolgimento corale della classe.

Per la sezione podcast

“La storia della divulgazione scientifica” della classe 2ª H del Liceo Gioberti di Torino, per il percorso storico che collega passato e presente della divulgazione.

“Uniti per i ghiacciai” della classe 4ª B Liceo Scienze Umane Europa Unita di Chivasso, per l’approccio ironico e l’efficacia comunicativa.

I premi assegnati consistono in un kit di attrezzature per vlogging e podcast, oltre a ingressi e visite guidate alla Reggia di Venaria Reale e al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Una pergamena di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della qualità dei lavori presentati, è stata consegnata a tutte le diciassette classi partecipanti.

IL TORINESE