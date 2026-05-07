Parco del Valentino e Biblioteca Civica Centrale, il sostegno di Fondazione Crt

Nuove risorse in arrivo dalla Fondazione CRT per sostenere alcuni interventi legati alla riqualificazione del Parco del Valentino e alla futura sede della Biblioteca Civica Centrale. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che ha approvato una delibera su proposta del sindaco Stefano Lo Russo.

Il finanziamento, pari a 7 milioni di euro, punta a rafforzare uno dei principali progetti di rigenerazione urbana della città, inserito nel quadro strategico “Torino Cambia”. L’obiettivo è trasformare l’area del Valentino in un nuovo punto di riferimento per la vita culturale, ambientale e sociale del capoluogo.

Il provvedimento autorizza un’integrazione alla convenzione siglata il 15 dicembre 2025 tra il Comune e la Fondazione, che regola la collaborazione nell’ambito del progetto “Torino cambia: spazi che uniscono”. L’iniziativa rientra in un percorso più ampio condiviso tra Città di Torino, Fondazione CRT e OGR Torino, con l’obiettivo di valorizzare l’ex complesso di Torino Esposizioni attraverso una sinergia tra pubblico e privato. Il piano prevede un sistema integrato capace di unire funzioni culturali, attività di innovazione e spazi di partecipazione, in linea con le finalità sociali della Fondazione.

“La riqualificazione del Valentino e la nuova Biblioteca Civica Centrale – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – rappresentano interventi su cui l’amministrazione punta con decisione, convinta che possano offrire alla città un grande spazio verde rinnovato e un centro culturale di eccellenza. La collaborazione con la Fondazione CRT si inserisce in un percorso condiviso che mira a valorizzare quest’area come nuovo fulcro di cultura, innovazione e partecipazione”.

Anche la presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, ha sottolineato il valore strategico dell’intervento, spiegando che le nuove risorse – provenienti dal fondo accantonamenti legato ai ritorni fiscali – si aggiungono a quelle già destinate al piano cittadino. I fondi serviranno in particolare a completare la Biblioteca Civica Centrale, sia nelle strutture sia negli arredi, e a garantire la piena accessibilità dell’intero polo del Valentino.

Il contributo permetterà quindi di portare a termine la riqualificazione del parco e dell’ex Torino Esposizioni, un progetto complesso che nel corso dei lavori ha richiesto ulteriori adeguamenti e investimenti per assicurare qualità e funzionalità degli spazi.

Nel dettaglio, le risorse saranno impiegate per l’allestimento degli interni della nuova biblioteca e per la realizzazione di un sistema coordinato di identità visiva, segnaletica e orientamento, pensato per integrare le diverse funzioni del futuro polo: culturali, universitarie, artistiche, turistiche e sportive, oltre alla valorizzazione del fiume Po. Sono previsti inoltre il completamento degli interventi sulla biblioteca, sul Teatro Nuovo e sulle opere che garantiranno l’accesso all’area anche dai nuovi attracchi per la navigazione fluviale elettrica lungo il Po.