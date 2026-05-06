Efficientamento energetico, nuovi interventi per oltre 3,5 milioni in 5 scuole

Oltre 3,5 milioni di euro per rendere più efficienti dal punto di vista energetico cinque complessi scolastici cittadini. Gli interventi prevedono lavori sull’isolamento degli edifici, la sostituzione dell’illuminazione con tecnologia a LED, l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi intelligenti per la gestione del riscaldamento.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, i progetti esecutivi degli interventi che saranno realizzati da Iren Smart Solutions. Le opere si inseriscono nella strategia della Città per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti, migliorando allo stesso tempo la qualità degli ambienti scolastici.

I lavori interesseranno il complesso di via Germonio 12-4, dove si concentrerà l’intervento più consistente, pari a circa 1,9 milioni di euro, con la realizzazione di un cappotto termico, la coibentazione della copertura e un impianto fotovoltaico. Alla scuola primaria Casati di corso Racconigi 29 sono previsti interventi di isolamento del sottotetto e il rinnovo dell’illuminazione. Nel complesso di via Cellini 14 e via Nizza 151 si interverrà sulla coibentazione delle coperture, mentre nelle sedi di via Braccini 75 e 63 gli interventi riguarderanno principalmente l’efficientamento degli impianti e una gestione più efficace del riscaldamento.

In tutte le scuole saranno inoltre installati nuovi sistemi per ottimizzare i consumi, come valvole termostatiche, elettropompe ad alta efficienza e sistemi digitali di controllo (BMS), che consentono una gestione più precisa dell’energia.

Tutti questi interventi rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica.

Si tratta di un percorso strutturato che, attraverso interventi progressivi sugli edifici pubblici, consente di ridurre i consumi energetici e accompagnare la trasformazione del patrimonio comunale verso standard più sostenibili ed efficienti.