Binzoni (FdI): “Preoccupante il problema della sicurezza nei centri urbani”

“Gli ultimi episodi a Torino e Pinerolo sono allarmanti”

“Gli episodi di violente aggressioni che hanno occupato le cronache di Torino e Pinerolo in questi giorni sono il sintomo di un degrado preoccupante: l’insicurezza è il sentimento percepito dai cittadini, complice anche il clima di apparente impunità di cui godono i delinquenti. E ciò è prerogativa in particolar modo dei centri urbani amministrati dal Centrosinistra“. Così Alessandra Binzoni, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta i recenti fatti violenti, come la rapina ai danni di un 25enne ferito al collo con una bottiglia rotta in piazza Cesare Augusto a Torino, quella di cui è stata vittima un 60enne a Pinerolo, colpito da un malore fatale proprio in seguito all’aggressione subita, o anche l’episodio del pestaggio ai danni di un rider.

“E’ evidente quanto la situazione nelle nostre città sia peggiorata drasticamente negli ultimi anni, in centro come nelle periferie, tra violenze, rapine e spaccio di droga – aggiunge Binzoni. – Secondo i dati sulla criminalità, Torino si posiziona stabilmente ai vertici nazionali per numero di denunce totali, tra furti con destrezza e rapine in strada. In particolare, si registra una risalita dei reati predatori, spesso correlata dalle forze dell’ordine a una marginalità sociale crescente che riguarda soprattutto gli stranieri irregolari: il che dimostra il fallimento totale della politica insensata dei “porti aperti”, che serve unicamente a finanziare il settore dell’accoglienza, ma non a integrare i migranti, che, esaurito il loro percorso di richiesta d’asilo, vengono “scaricati” nelle nostre periferie, senza percorsi seri di integrazione. Lo dimostra l’elevata incidenza percentuale che hanno tra i colpevoli di spaccio, furti, borseggi e reati violenti“.

IL TORINESE