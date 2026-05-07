CS2 Italy, a Torino gli studiosi di scienze sociali computazionali

La conferenza è organizzata da ISI Foundation in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Sociali Computazionali. L’incontro accoglierà esperti di diverse discipline, dalla sociologia alle scienze politiche, dalla psicologia all’economia, dalle scienze cognitive all’informatica, fino alle scienze naturali e applicate, con l’obiettivo di esplorare l’intersezione tra fenomeni sociali e metodi computazionali.

I relatori invitati includono la Prof.ssa Roberta Sinatra, del Center for Social Data Science dell’Università di Copenhagen; il Prof. Alessandro Flammini, della School of Informatics, Computing, and Engineering dell’Indiana University; il Prof. Geoff Boeing, del Dipartimento di Urban Planning and Spatial Analysis della University of Southern California; la Prof.ssa Milena Tsvetkova, del Department of Methodology della London School of Economics and Political Science; il Prof. Taha Yasseri, del Centre for Sociology of Humans and Machines del Trinity College di Dublino.

Il comitato di programma della conferenza include accademici provenienti dai principali atenei nazionali attivi in questo ambito, tra i quali l’Università di Trento, l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, la Fondazione Bruno Kessler, il CNR e l’Università di Milano.

Durante l’evento, sostenuto anche da Fondazione CRT, verranno discusse sfide aperte e nuovi metodi per comprendere e prevedere i fenomeni sociali grazie all’integrazione di metodi quantitativi, modelli computazionali e grandi quantità di dati, inclusa la nuova complessità emergente dall’interazione tra esseri umani e agenti di intelligenza artificiale.

“Confrontarsi sulle scienze sociali computazionali significa oggi contribuire ad affrontare, dal punto di vista scientifico, le grandi sfide contemporanee, dall’inclusione digitale al futuro della vita urbana, passando per la previsione di emergenze socio-sanitarie, climatiche, demografiche o energetiche. Come ISI Foundation siamo felici di poter ospitare i migliori studiosi di questo campo riuniti alle OGR di Torino per la Conferenza CS2 Italy. Tre giorni di lavori che promettono discussioni approfondite, presentazioni di ricerche innovative e opportunità di networking grazie alla presenza di relatori di altissimo profilo scientifico“, ha dichiarato Alessandro Vespignani, Presidente di ISI Foundation e Professore alla Northeastern University.

IL TORINESE