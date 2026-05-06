Santena, due giornate dedicate alla prevenzione

Santena ospiterà il 9 e 10 maggio la Giornata della Salute, un’iniziativa dedicata alla prevenzione, informazione sanitaria e al benessere della persona, promossa dal Comune di Santena in collaborazione con il Lions Club Poirino Santena e l’associazione Luigi Santoro Onlus.

Si tratterà di due giornate caratterizzate da momenti di approfondimento e un’ampia offerta di screening sanitari gratuiti accessibili alla cittadinanza.

Sabato 9 maggio, in via Cavour 39, alle ore 11, nella sala Consiglio, è in programma la presentazione del libro “Alzheimer è donna”, a cura di Fausto Fantò.

Dalle 9 alle 12, presso il palazzo Comunale, saranno disponibili consulenze gratuite di terapia vocale, a cura di Elisa Spizzo, di cristalloterapia e Reiki, a cura di Catiussa Greco.

Nello stesso orario sarà possibile effettuare le prenotazioni per le visite del giorno successivo, organizzate dal Lions Club Poirino Santena in collaborazione con l’Associazione Luigi Santoro Onlus, in presenza e fino a esaurimento dei posti disponibili, con un massimo di tre prenotazioni per nucleo familiare.

Domenica 10 maggio, sempre presso il palazzo Comunale di via Cavour 39, si svolgerà la giornata dedicata agli screening, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, con visite gratuite organizzate dal Lions Club Poirino Santena in collaborazione con l’Associazione Luigi Santoro Onlus.

Per informazioni relative agli screening è possibile contattare il Lions Club Poirino Santena al numero 3357026469.

Saranno disponibili screening per il glaucoma, lo screening cardiologico ( con focus su Aosta e valvulopatie), valutazioni posturali e osteopatia, controlli nutrizionali, screening dermatologici per la prevenzione dei tumori cutanei, controlli vascolari con screening cartaceo, visite senologica e misurazione di pressione arteriosa, glicemia e saturazione.

“La Giornata della Salute nasce con un obiettivo molto concreto: portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e renderla accessibile a tutti – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali di Santena, Alessia Perrone”.

“Spesso si tende a rimandare controlli importanti per mancanza di tempo o di occasioni – ha spiegato il Sindaco di Santena, Roberto Ghio – creare momenti come questo significa offrire un’opportunità immediata per fermarsi, informarsi e prendersi cura di sé, con il supporto di professionisti qualificati. Investire su servizi come questi è importantissimo, significa avere a cuore la qualità della vita. La collaborazione con il Lions Club Poirino Santena e con l’Associazione Luigi Santoro Onlus consente di portare sul territorio servizi concreti, accessibili e utili per i cittadini”.

Mara Martellotta