Le vostre foto: l’eleganza di via Micca

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Alla  scoperta di Torino: via Pietro Micca in questo scatto inviatoci dalla nostra lettrice Lucia Ranieri

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