Le vostre foto: l’eleganza di via Micca

Alla scoperta di Torino: via Pietro Micca in questo scatto inviatoci dalla nostra lettrice Lucia RanieriLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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