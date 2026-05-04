IRES Piemonte per la prima volta al Salone del Libro

La partecipazione segna un passo importante nel percorso di apertura dell’IRES: un’occasione per portare la ricerca fuori dagli ambiti specialistici e favorire il confronto diretto con cittadini, istituzioni e stakeholder. In linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2025–2029, IRES Piemonte rafforza così uno dei suoi obiettivi centrali: diventare un punto di riferimento accessibile e riconoscibile, capace di trasformare dati e analisi in strumenti utili per comprendere e affrontare le sfide del presente.

L’Istituto sarà presente al Padiglione 3 – Stand R06 S05, con un calendario di eventi, talk e presentazioni dedicati a ricerche e pubblicazioni.

L’Istituto punta a consolidare il proprio ruolo non solo come osservatore, ma come attore al servizio del territorio, favorendo connessioni tra conoscenza, politiche pubbliche e bisogni reali.

La presenza al Salone del Libro si inserisce anche nella strategia di comunicazione dell’IRES, orientata a un linguaggio più chiaro, inclusivo e divulgativo, capace di raggiungere pubblici diversi e coinvolgere attivamente cittadini e comunità. Un approccio che mira a rendere la ricerca più comprensibile, partecipata e utile, superando i confini tradizionali della comunicazione istituzionale.

«Per noi la presenza al Salone del Libro è essenziale per affermare il ruolo di un IRES sempre più aperto e orientato a innovarsi continuamente, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita del Piemonte», dichiara il Presidente di IRES Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

Attraverso incontri e momenti di confronto, lo stand IRES sarà uno spazio aperto dove condividere studi e pubblicazioni; ascoltare il territorio e i suoi protagonisti; costruire nuove relazioni e collaborazioni; stimolare il dibattito su economia, società e sviluppo regionale.

Stand IRES Piemonte – Padiglione 3, R06 S05

14–18 maggio 2026 – Salone del Libro di Torino