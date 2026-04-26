Tentano di derubare anziana con la tecnica della gomma bucata

La Polizia di Stato ha arrestato, a Torino, un cittadino di nazionalità marocchina di 54 anni per tentata rapina impropria in concorso.

Nei giorni scorsi, un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, ha notato, transitando in auto su Corso Duca degli Abruzzi due individui sospetti: uno a bordo di un monopattino elettrico e l’altro su una bicicletta pieghevole che, seminascosti fra le auto in sosta, osservavano con attenzione i passanti, soprattutto le persone più anziane. L’operatore si fermava e monitorava a distanza i loro movimenti, allertando contemporaneamente i colleghi del nucleo “Falchi” della questura torinese, impegnati in attività di contrasto ai reati predatori in danno di anziani.

Il poliziotto aveva modo di notare i due soggetti mettere in atto la cosiddetta tecnica di raggiro della “gomma bucata” ai danni di una signora di 87 anni che stava per salire sulla propria auto. Non appena chiusa la portiera, l’uomo in bicicletta si è posizionato sul retro del veicolo iniziando a indicare animatamente all’indirizzo delle ruote. Lo stratagemma induceva la vittima a scendere dal mezzo per controllare il presunto guasto. In quel frangente, il complice a bordo del monopattino si è avvicinato furtivamente alla portiera anteriore, aprendola nel tentativo di asportare la borsa lasciata sul sedile.

A questo punto, il poliziotto libero dal servizio, resosi conto della situazione, è intervenuto per interrompere l’azione delittuosa, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato.

L’agente sbarrava la strada all’uomo in bicicletta, impedendogli di fuggire, nonostante la violenta resistenza opposta da quest’ultimo che cercava di colpire l’operatore con il velocipede; l’uomo, inoltre, brandiva al suo indirizzo un coltello a serramanico, ma veniva disarmato e bloccato fino all’arrivo delle pattuglie di polizia.

Alla luce dei fatti l’uomo, un cittadino marocchino di 54 anni, è stato arrestato per tentata rapina impropria in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la locale Casa Circondariale.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere.

IL TORINESE