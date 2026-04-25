Nuoto, Timbretti ottavo nella finale da piattaforma

Si è chiusa tra applausi, musica e una cornice di pubblico entusiasta la prima giornata del Campionato di tuffi Enel 2026, ospitato nella suggestiva piscina dello Stadio Monumentale di Torino. Protagonista in vasca, tra i piemontesi più attesi, Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006), che ha conquistato l’ottavo posto nella finale dalla piattaforma con un punteggio complessivo di 273,90.

Ma oltre ai risultati sportivi, a colpire è stata soprattutto l’atmosfera: tribune gremite fin dal mattino, grazie alla partecipazione degli istituti scolastici e delle scuole dell’infanzia della città di Torino, che hanno colorato e animato l’impianto con entusiasmo e curiosità, contribuendo a rendere l’evento una vera festa dello sport.

La giornata non è stata solo competizione, ma anche spettacolo. La Federazione Italiana Nuoto ha infatti avviato una collaborazione con School Vision Torino, il contest musicale che coinvolge gli studenti degli istituti superiori cittadini, trasformando la zona podio in un vero e proprio palcoscenico. Nei 15 minuti precedenti e successivi alle gare, la piscina Monumentale si è animata con esibizioni dal vivo, creando un connubio originale tra sport e musica.

Ad aprire il programma è stato Joma, con l’opening curato da Smyle Agency. Nel corso della giornata si sono poi alternati sul palco Tuan David (Collegio San Giuseppe), Vittoria Vinardi (Produzione School Vision), fino alla chiusura serale affidata a Gaia D’Anna (Istituto Cavour), che ha salutato il pubblico con una performance molto apprezzata.

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Foto LC ZONE

IL TORINESE