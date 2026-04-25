Gam, Mao e Palazzo Madama a ingresso ridotto

Per celebrare la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro, la Fondazione Torino Musei apre le porte di GAM, MAO e Palazzo Madama con una tariffa promozionale sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2026.

Nelle due giornate è previsto l’ingresso ridotto alle collezioni permanenti della GAM e alle mostre temporanee Chiharu Shiota: The Soul Trembles e Declinazioni Temporanee #3 al MAO e MonumenTO, Torino Capitale, Vermeer. Donna in blu che legge una lettera, Il castello ritrovato e Monumenta Italia a Palazzo Madama.

La promozione si applica anche le collezioni permanenti dei tre musei.

A completare l’offerta culturale, un ricco programma di visite guidate a cura di Coopculture:

GAM

sabato 25 aprile ore 14:30 | Tracce di libertà

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

MAO

sabato 25 aprile ore 11:30 e 15:30 | Chiharu Shiota: The Soul Trembles

venerdì 1° maggio ore 11:30 e 15:30 | Chiharu Shiota: The Soul Trembles

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

PALAZZO MADAMA

sabato 25 aprile ore 15:30 | MonumenTO: monumenti a palazzo

domenica 26 aprile ore 10:00 | Sculture di storia. Un’antologia a cielo aperto (Walking Tour per MonumenTO)

venerdì 1° maggio ore 15 | Vermeer a Palazzo Madama

venerdi 1° maggio ore 16:30 | Scorci di storia: invito alla scoperta di Palazzo Madama

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

Informazioni t. 011 19560449 oppure ftm.prenotazioni@coopculture.it

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