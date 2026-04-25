A Torino forum sul travel retail

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Si tiene a Torino un forum con la presentazione della ricerca inedita di Nomisma. La notizia è di interesse nazionale e ATRI ha scelto Torino per l’evento non so se riesce a mandare qualcuno. Di seguito tutti i dettagli

quanto vale davvero il travel retail in Italia e quante persone impiega? Per la prima volta, un’indagine ufficiale risponde a queste domande, colmando un vuoto informativo su un settore strategico per il sistema paese.

Il 29 aprile a Torino, presso Palazzo Madama (ore 09:15), l’Associazione Travel Retail Italia presenterà la ricerca inedita realizzata con Nomisma. Lo studio non si limita a quantificare il fatturato e gli occupati del comparto, ma offre un’analisi dettagliata dello scenario attuale, influenzato dalle tensioni legate alla guerra del golfo e alla crisi energetica.

I dati, che verranno svelati integralmente solo in sede di conferenza, mostrano il ruolo del settore come motore economico e il suo impatto sul pil nazionale.

Intervengono:

  • Stefano Gardini, presidente ATRI
  • Emanuele Di Faustino, head of industry & retail Nomisma
  • Paola Piccioni, senior project manager Nomisma

Tavola rotonda:

  • Andrea Arrighi, human resources and organization di Lagardère Travel Retail Italia
  • Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma
  • Stefano Gardini, presidente atri
  • modera: David Jarach, founder & executive chairman di diciottofebbraio

Per partecipare e accreditarsi è necessario inviare una mail a press@atritalia.it

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