A Torino forum sul travel retail

Si tiene a Torino un forum con la presentazione della ricerca inedita di Nomisma. La notizia è di interesse nazionale e ATRI ha scelto Torino per l’evento non so se riesce a mandare qualcuno. Di seguito tutti i dettagli

quanto vale davvero il travel retail in Italia e quante persone impiega? Per la prima volta, un’indagine ufficiale risponde a queste domande, colmando un vuoto informativo su un settore strategico per il sistema paese.

Il 29 aprile a Torino, presso Palazzo Madama (ore 09:15), l’Associazione Travel Retail Italia presenterà la ricerca inedita realizzata con Nomisma. Lo studio non si limita a quantificare il fatturato e gli occupati del comparto, ma offre un’analisi dettagliata dello scenario attuale, influenzato dalle tensioni legate alla guerra del golfo e alla crisi energetica.

I dati, che verranno svelati integralmente solo in sede di conferenza, mostrano il ruolo del settore come motore economico e il suo impatto sul pil nazionale.

Intervengono:

Stefano Gardini , presidente ATRI

, presidente ATRI Emanuele Di Faustino , head of industry & retail Nomisma

Paola Piccioni, senior project manager Nomisma

Tavola rotonda:

Andrea Arrighi , human resources and organization di Lagardère Travel Retail Italia

Marilena Blasi , chief commercial officer di Aeroporti di Roma

, chief commercial officer di Aeroporti di Roma Stefano Gardini , presidente atri

, presidente atri modera: David Jarach, founder & executive chairman di diciottofebbraio

Per partecipare e accreditarsi è necessario inviare una mail a press@atritalia.it

IL TORINESE