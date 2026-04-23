L’Intelligenza Artificiale parte da Torino: al via il roadshow di Confindustria

Il sistema produttivo italiano è in piena trasformazione: secondo i dati Istat, la quota di imprese che adottano soluzioni di intelligenza artificiale è raddoppiata, passando dall’8% nel 2024 al 16,4% nel 2025. Un trend confermato anche dal report di Confindustria ‘Intelligenza Artificiale per il Sistema Italia’, che raccoglie oltre 240 applicazioni concrete e già operative in più di 70 aziende attive in settori strategici.

Da queste evidenze nasce il roadshow dedicato all’IA, promosso da Confindustria e ospitato dalle associazioni territoriali. Il percorso prende il via da Torino, riconosciuta come capitale italiana della mobilità sostenibile, comparto che rappresenta il 17,4% delle applicazioni analizzate. Tra le soluzioni più diffuse figurano i gemelli digitali per il monitoraggio ambientale e della guida in tempo reale, sistemi di manutenzione predittiva delle flotte e strumenti di ottimizzazione dei percorsi, capaci di ridurre fino al 25% le percorrenze. A livello globale, l’innovazione nel settore è trainata da tecnologie come i robotaxi a guida autonoma, la gestione dinamica dei semafori negli Stati Uniti e modelli predittivi applicati alla micromobilità urbana.

Il roadshow sull’intelligenza artificiale nasce dalla collaborazione tra i Giovani Imprenditori e il Sounding Board sull’IA, gruppo strategico presieduto da Alberto Tripi e dedicato alla diffusione dell’IA nelle imprese italiane. Dopo Torino, il programma proseguirà con le tappe di Milano e Roma, che approfondiranno temi legati a manifattura, salute e scienze della vita, pubblica amministrazione e turismo, ambiti centrali per il sistema Paese.

“L’intelligenza artificiale cresce rapidamente nelle imprese italiane, ma in modo disomogeneo: il rischio è ampliare il divario tra grandi imprese e PMI. Oggi il limite non è la tecnologia, ma la capacità di capire dove e come integrarla nei processi produttivi – ha sottolineato Alberto Tripi, Special Advisor sull’IA di Confindustria – il roadshow nasce per portare questa consapevolezza nei territori. Partire da Torino, con un focus sulla mobilità, significa partire da uno dei settori più esposti alla trasformazione industriale e dove l’IA può generare maggiore valore. La sfida è chiara: trasformare una fase ancora di sperimentazione in una leva strutturale di competitività. E questo richiede un salto culturale e manageriale che va accompagnato, soprattutto nelle PMI, con un’azione capillare sul territorio”.

“Il percorso che Confindustria sta portando avanti sull’intelligenza artificiale rappresenta un segnale importante perché riconosce che l’IA non è solo una tecnologia, ma un vero cambio di paradigma che riguarda tutte le generazioni di imprenditori. Gli incontri tematici sul territorio danno concretezza al lavoro del Sounding Board guidato da Alberto Tripi, che ringrazio per aver coinvolto i Giovani Imprenditori” ha commentato la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri. “Per noi è fondamentale valorizzare esempi reali e testimonianze dirette di come l’IA possa essere applicata in modo sostenibile e accessibile anche nelle PMI, diffondere la cultura dell’innovazione e accelerare l’adozione delle tecnologie di ultima generazione nel sistema industriale italiano – aggiunge – il roadshow rappresenta inoltre una grande opportunità per collegare le esperienze dei giovani imprenditori con quelle delle imprese più strutturate, favorendo contaminazioni positive e nuove collaborazioni”.

“L’intelligenza artificiale sta già trasformando in maniera tangibile il settore della mobilità e della logistica. Nelle filiere industriali non è più futuro, è presente che richiede decisioni. Dobbiamo e vogliamo concretamente promuovere e consolidare la trasformazione digitale e la costruzione di un ecosistema efficace. Ospitare questo roadshow, permette di mostrare il percorso che le imprese di questi settori stanno già compiendo, aprendo già le porte sul futuro per costruire innovazione che parta del territorio ma si allarghi oltre i confini. La filiera della mobilità, come ogni filiera in questa fase, è competitiva solo se la supply chain evolve insieme”. E l’Intelligenza Artificiale è in grado di ridurre distanze, amplificando le competenze e le conoscenze, rafforzando occupazione di qualità e attenta ai giovani” dichiara Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino.

Alla presentazione del roadshow, ospitata presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino, hanno partecipato anche Chiara Foglietta, assessore all’Innovazione della Città di Torino, Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, Federico Sandrone, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino, Elena Deambrogio, responsabile progetti innovazione smart city e fondi europei di CTE NEXT, Lorenzo Sabaini, product manager di Alba Robot, Gaetano Volpe, CEO di Latitudo 40, Maurizio Arnone, head of Future Cities and Communities research domain Fondazione LINKS, Romano Coletta, corporate account manager Michelin Connected Fleet Italia, Alfredo Perna, general manager Amazon Transport Services, Claudio Pastrone, head of Connected Systems & Cybersecurity research domain Fondazione LINKS.

A concludere i lavori è stata Giulia Tancredi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte.