A scuola con l’intelligenza artificiale

Rodolfo Galati, docente e formatore nel campo della didattica, pubblica nell’aprile 2026 il libro “Insegnare con l’IA: strategie, metodi e strumenti per la scuola”, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito educativo.
Il volume si distingue per un approccio pratico: offre strumenti e metodologie per integrare l’IA nella didattica quotidiana, rivolgendosi a insegnanti e dirigenti scolastici. Al centro, l’idea che queste tecnologie debbano affiancare — e non sostituire — il ruolo del docente.
L’uscita arriva in un momento di forte cambiamento per la scuola, sempre più chiamata a confrontarsi con l’impatto delle nuove tecnologie. Il lavoro di Galati si propone così come una guida concreta per utilizzare l’IA in modo consapevole ed efficace.
Enzo GrassanoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE