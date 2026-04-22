Nel giorno del suo compleanno, ricordando Rita Levi-Montalcini

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”.

Oggi, 22 aprile, si celebra la nascita di Rita Levi-Montalcini, una delle più grandi scienziate del Novecento e figura simbolo di rigore intellettuale, indipendenza e impegno civile. Nata a Torino nel 1909, ha attraversato un secolo di storia mantenendo sempre una straordinaria lucidità e una curiosità inesauribile. La sua vita è stata segnata da scelte controcorrente, a partire dalla decisione di intraprendere la carriera medica in un’epoca in cui alle donne erano spesso preclusi i percorsi scientifici. Durante gli anni delle leggi razziali fasciste, fu costretta a lasciare l’università e a proseguire le sue ricerche in condizioni precarie, allestendo un laboratorio nella propria abitazione. Dopo la guerra si trasferì negli Stati Uniti, dove sviluppò gli studi che l’avrebbero portata alla scoperta del fattore di crescita nervoso (NGF), una pietra miliare nelle neuroscienze, che le valse nel 1986 il Premio Nobel per la medicina. Accanto all’attività scientifica, Levi-Montalcini ha sempre mantenuto un forte impegno culturale e sociale, sostenendo l’istruzione, in particolare quella femminile, e promuovendo la diffusione del sapere come strumento di emancipazione. La sua formazione non si limitava alla scienza: la sua biblioteca comprendeva anche testi di politica, letteratura, poesia e femminismo, a testimonianza di una visione ampia e interdisciplinare del sapere. Nonostante la fama internazionale, non amava l’esposizione mediatica né la spettacolarizzazione del proprio ruolo. Ha sempre privilegiato la sostanza alla visibilità, mantenendo uno stile sobrio e una forte autonomia di pensiero. Dotata di una sottile ironia e di una grande disciplina, considerava anche le difficoltà come occasioni di crescita e trasformazione. La sua lunga vita, conclusasi a Roma il 30 dicembre 2012 all’età di 103 anni, è stata un esempio concreto della sua convinzione che il cervello umano possa continuare a svilupparsi e a creare per tutta l’esistenza. Nel ricordarla nel giorno del suo compleanno, emerge una figura che va oltre il profilo della scienziata: una donna capace di unire intelligenza, etica e libertà, lasciando un’eredità che continua a parlare al presente.

Maria La Barbera



IL TORINESE