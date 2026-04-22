Fiori e colori alla Maggionatura di Giaveno

Domenica 10 maggio si terrà a Giaveno la Maggionatura, con piante, fiori e colori in piazza e, quest’anno, la prima edizione di GiaVino, evento dedicato al vino locale

Vivai, hobbisti, attrezzature per il giardinaggio, produttori locali: questo il tripudio di profumi e colori previsto per la 31esima edizione di Maggionatura, che quest’anno viene affiancata dalla prima edizione di GiaVino, evento dedicato all’enologia. Nelle vie e piazze del centro storico, vi saranno centinaia di espositori, tra artigiani, hobbisti, produttori locali di cibi, miele e molto altro, oltre ai vivai di zona, con le loro particolari creazioni. Giaveno si fa ancora più bella e onora la primavera con una manifestazione che, nel tempo, è diventata una tradizione conosciuta e apprezzata. Oltre agli espositori, dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare in piazza Ruffinatti una mostra di stupende piantina bonsai, a cura dell’Associazione Bonsai Valsangone Bruino; in viale Regina Elena, l’esposizione di trattori d’epoca dell’associazione Ruggine “Piemontese”; in piazza Montino l’esposizione dei lavori delle scuole del territorio relative al concorso “La natura che vorrei in futuro a Giaveno”; in piazza San Lorenzo “Pompierilandia”, attività per bambini a cura dei Vigili del Fuoco e Caccia al Tesoro, due escursioni guidate, mulini aperti, aperitivi e piatti a tema in tutti i locali della città.

Completano la giornata due mostre: quella del pittore Alessio Zoni, presso la Chiesa dei Batù e dei Mandala per la Pace, opera di comunità, a cura dell’Associazione Donne di Valle, presso la Sala Consiglio oltre l’apertura con visite guidate del Museo Alessandri.

“Si conferma la vocazione turistica ed espositiva di Giaveno – commenta il Sindaco Stefano Olocco – Maggionatura è oggi una delle manifestazioni più longeve e apprezzate del palinsesto di Giaveno, arrivata alla 32esima edizione. Da anni la qualità degli espositori nelle feste collaterali fa si che vi siano moltissimi visitatori. È davvero particolare il profumo che sisente nella seconda domwnica di maggio nella nostra città, abbellita di piante, fiori e colori. Sono particolarmente contento dell’affiancamento alla prima edizione, quest’anno, di GiaVino, dedicata ai produttori locali di vino, poiché anche questo è un prodotto d’eccellenza del nostro territorio da far conoscere”.

L’Associazione E020 organizza l’evento nell’evento con degustazioni in movimento, attività per bambini e aperitivo con djset in piazza Sacro Cuore e altre piazze.

“GiaVino nasce con l’intento di unire la tradizione e vitivinicola alla cultura e ai sapori della montagna e della Valsangone. L’obiettivo è valorizzare i produttori lo ali e promuovere il turismo enogastronomico di Giaveno – dichiara Pamela Cuatto, presidente dell’Associazione E020 APS – l’idea è scaturita dalla ricchezza di produttori di vino presenti sul territorio e dalla contestuale assenza di eventi in proposito. il nostro territorio offre una proposta enogastronomica d’eccellenza, ci aspettiamo quindi di avvicinare sempre più persone alla nostra città, coinvolgendole in una festa aperta a tutti”.

Domenica10 maggio chi verrà a Giaveno troverà tantissime proposte, sia per acquistare fiori e piante, sia per assaggiare e acquistare il vino, sia per approfittare di qualche attività collaterale durante tutta la giornata.

Mara Martellotta

IL TORINESE