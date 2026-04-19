Uccide ex moglie e nuovo compagno e muore lanciandosi dal castello

Sì è ucciso gettandosi dalla torre del castello di Cossombrato, nell’Astigiano, dove lui lavorava come giardiniere. L’uomo 59 anni, ha prima ucciso la ex moglie e il nuovo compagno utilizzando una roncola. I corpi ormai privi di vita dei due sono stati rinvenuti in un’area agricola ai margini del paese.

IL TORINESE