Sì è ucciso gettandosi dalla torre del castello di Cossombrato, nell’Astigiano, dove lui lavorava come giardiniere. L’uomo 59 anni, ha prima ucciso la ex moglie e il nuovo compagno utilizzando una roncola. I corpi ormai privi di vita dei due sono stati rinvenuti in un’area agricola ai margini del paese.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uccide ex moglie e nuovo compagno e muore lanciandosi dal castello
Recenti:
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Festa dei Vicini 2026, che tornerà ad animare la città
Si terrà il 19 aprile, alle ore 20, presso l’Auditorium Agnelli, il concerto del MASSCHOIR GRUPPO
Si tratta di un rinnovamento realizzato grazie al contributo della Fondazione Cottino per integrare le attività
La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso
Ha preso avvio a Torino “Senza imbarazzo”, progetto sperimentale promosso dall’Ordine dei Farmacisti di Torino,