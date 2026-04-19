Festa dei Vicini 2026, aperte le iscrizioni per la 20ª edizione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Festa dei Vicini 2026, che tornerà ad animare la città nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio.

Promossa dalla Città di Torino, insieme all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, l’iniziativa si inserisce nella Giornata europea dei Vicini, nata a Parigi nel 1999, e coinvolge ogni anno cittadini, associazioni e realtà del territorio in un ricco programma diffuso su tutta la città.

L’edizione 2026 assume un valore simbolico particolare, segnando il ventesimo anniversario dell’adesione torinese alla manifestazione europea dedicata alla promozione della socialità e delle buone relazioni di quartiere. Per l’occasione il carattere europeo dell’iniziativa sarà ulteriormente valorizzato attraverso attività collegate al percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033.

Anche quest’anno, oltre al coinvolgimento dell’ATC del Piemonte Centrale, che promuoverà la partecipazione nei complessi di edilizia sociale, confermato anche l’impegno della rete delle Case del Quartiere, attiva nella diffusione dell’iniziativa su tutto il territorio cittadino.

Il programma dell’iniziativa, composto dai singoli eventi organizzati dai partecipanti, tra momenti di incontro, condivisione e convivialità aperti al vicinato e pensati per rafforzare il senso di comunità, sarà pubblicato a maggio sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Città di Torino.

Come partecipare

Possono aderire gruppi formali e informali, tra cui cittadini, condomìni, comitati inquilini, scuole, parrocchie, associazioni, cooperative sociali ed esercizi commerciali, interessati a organizzare una festa nel proprio quartiere. La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito form, disponibile sulla pagina informativa dell’iniziativa, entro giovedì 30 aprile 2026.

Per favorire la partecipazione della cittadinanza, l’Amministrazione comunale raccoglie a livello centrale tutte le richieste di adesione, concede gratuitamente l’utilizzo di alcuni servizi tramite il coinvolgimento degli uffici tecnici e mette a disposizione un vademecum con le linee guida su autorizzazioni, sicurezza e buone pratiche organizzative.

I comitati inquilini e le altre realtà presenti nei complessi di edilizia sociale possono rivolgersi per informazioni o aiuto nella compilazione della domanda all’Agenzia Territoriale per la Casa.

Informazioni e contatti

Punto Informativo Unificato: piazza Palazzo di Città 9/a

Telefono: 011 011 23010 (dal lunedì al venerdì, ore 10–17)

email: festadeivicini@comune.torino.it