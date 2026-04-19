Nizza è Barbera 2026: il vino parla alle nuove generazioni

È  stata presentata a Vinitaly “Nizza è  Barbera 2026”, l’edizione che dall’8 all’11 maggio prossimo torna  a Nizza Monferrato con degustazioni,  street food e musica diffusa.
Cuore della manifestazione sarà il Barbera Forum, che vanta oltre settanta produttori e quattrocento etichette.
“La barbera non solo vino, ma occasione di stare insieme” ha commentato il sindaco di Nizza Simone Nosenzo.

“Nizza è  Barbera” si conferma come uno degli appuntamenti più  attesi nel panorama enogastronomico piemontese. La manifestazione torna dall’8 all’11 maggio con una formula ormai consolidata, capace negli anni di crescere e attrarre migliaia di visitatori, tra cui giovani e un pubblico internazionale.
Il risultato testimonia come la comunicazione abbia saputo evolversi intercettando nuovi linguaggi e nuovi consumi e come produttori e realtà del territorio siano riusciti a raccontare il vino in modo contemporaneo, accessibile e coinvolgente.
Il programma dell’edizione 2026 è  stato presentato a Vinitaly, dove istituzioni ed Enoteca Regionale di Nizza hanno condiviso visioni e prospettive della manifestazione.

“Nizza è  Barbera” è  il racconto di una città che ha saputo evolversi senza perdere la propria anima – afferma il sindaco di Nizza Simone Nosenzo – Qui la Barbera non è  soltanto un vino, ma un modo di stare insieme, che oggi parla anche ai più  giovani e che arriva da lontano. Vedere le piazze riempirsi di ragazzi e di visitatori stranieri rappresenta la conferma che abbiamo costruito qualcosa di autentico, capace di guardare al futuro, partendo dalle nostre radici.
A portare a Verona la voce dell’enoteca regionale di Nizza, guidata da Mauro Damerio, è stato il consigliere Piercarlo Albertazzi. “ Il Barbera Forum è  il luogo in cui il vino smette di essere solo racconto e diventa esperienza diretta. È  qui che i produttori incontrano il pubblico, calice alla mano, e che la Barbera d’Asti e il Nizza si esprimono nella loro forma più autentica , raccontando non solo un vino, ma un intero territorio.
La sicurezza è un tema centrale. Si lavora per garantire a tutti, visitatori e operatori, un’esperienza serena, controllata e di qualità,  all’altezza di un evento capace di richiamare un pubblico così ampio”.

Mara Martellotta

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Andos, questa sera un concerto per lo screening di Prevenzione serena

Articolo Successivo

Festa dei Vicini 2026, aperte le iscrizioni per la 20ª edizione

Recenti:

Rogne cercansi

Ci siamo resi conto tutti di come la rissosità, la litigiosità siano aumentate da alcuni anni

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless