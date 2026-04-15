Olsa: Pompeo (Pd), servono garanzie immediate per 299 lavoratori

“La cessione dei siti Olsa di Rivoli e Moncalieri dal gruppo Magna International al fondo Mutares non può avvenire senza garanzie chiare per i lavoratori e per il futuro industriale del territorio”. Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale.

“Su Olsa servono garanzie immediate. Forte è la preoccupazione per i 299 lavoratori – aggiunge –. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni hanno già affrontato esuberi, riduzioni dell’attività e un ricorso prolungato agli ammortizzatori sociali. È necessario che questa fase sia accompagnata da un impegno concreto a tutela dell’occupazione e della continuità produttiva. Nessuno dei lavoratori coinvolti deve restare a casa”.

Pompeo evidenzia come “la vicenda si inserisca in un quadro di difficoltà più ampio del comparto automotive piemontese, che richiede una regia pubblica stabile e una visione industriale di medio-lungo periodo”.

“Nella giornata di ieri la Giunta ha annunciato la convocazione, nelle prossime settimane, di un incontro congiunto tra gli assessorati competenti. Un primo passo, che dovrà tradursi rapidamente in azioni concrete”, conclude.

IL TORINESE