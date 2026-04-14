 Bartoli (Lista Cirio): “Approvato OdG per agenti feriti durante il corteo per Askatasuna”

“L’assenza di parte delle opposizioni è un segnale che pesa”

Il Consiglio regionale ha approvato l’Ordine del Giorno, presentato dal Consigliere Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML), Presidente della V Commissione Consiliare Ambiente, per l’attribuzione di un riconoscimento da parte della Regione Piemonte ai due agenti di polizia feriti durante gli scontri del 31 gennaio scorso, a seguito del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

«Il riconoscimento agli agenti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti è doveroso, in rappresentanza dei 108 tra agenti di Polizia e militari feriti durante gli scontri – commenta Sergio Bartoli –: le Forze dell’Ordine sono costituite da uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per i cittadini. Il minimo che le istituzioni possano fare è riconoscerne il valore e la dedizione in modo tangibile, segnalando al contempo che non c’è spazio per la violenza nel dibattito pubblico. È una scelta che hanno già compiuto altre istituzioni in tutta Italia, a partire dal Comune di Torino, dove il Sindaco Stefano Lo Russo ha annunciato la concessione della benemerenza, fino al Consiglio regionale dell’Abruzzo».

«Spiace – conclude Bartoli – che AVS e Movimento 5 Stelle abbiano scelto di non partecipare al voto. Una posizione che, nei fatti, equivale a non esprimere vicinanza alle Forze dell’Ordine. In momenti come questi, l’assenza non è neutralità: è un segnale politico chiaro. Quando si tratta di difendere chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, servirebbe unità e responsabilità, non ambiguità».

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