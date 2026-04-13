Torino, tra moda del cibo e realtà urbana

L’Opinione

Torino da mangiare o torino che si adatta a un nuovo modo di mangiare fuori? E utilizzo ” fuori” apposta: perchè il ristorante, come tradizionalmente lo intendiamo, pare non faccia più ‘hype’.

La città parla sempre più di cibo in un modo a se stante: boulangerie, brunch curati, piattini da condividere e bracerie contemporanee. Un’offerta che cresce soprattutto in centro e nei quartieri della movida, dove il locale non è più solo un posto dove mangiare, ma un’esperienza da raccontare (e se non ha instagram per le storie, sei out)

Eppure, sotto la superficie, si nota una frattura sempre più evidente.

Da un lato c’è una città che, nella vita quotidiana, sembra orientarsi verso scelte più pragmatiche: attenzione ai prezzi, consumo più raro ma più consapevole, maggiore sensibilità verso qualità e aspetti salutistici. Dall’altro, una ristorazione che punta spesso sull’estetica, sull’effetto social e su format replicabili, dove la differenza tra un locale e l’altro si assottiglia rapidamente.

Il risultato è un paradosso: si vuol parlare di salute, equilibrio e riduzione dei consumi, ma l’offerta urbana premia ancora molto ciò che è immediato, visibile, “instagrammabile”.

In questo scenario, i quartieri non sono tutti uguali. Il centro e San Salvario consolidano la loro vocazione alla socialità serale, mentre Vanchiglia prova a costruire un’identità più stabile e meno dipendente dalle mode. Zone come Aurora e Barriera di Milano rappresentano invece un laboratorio ancora incerto: interessanti, in trasformazione, ma lontane dall’essere parte integrante dei flussi serali spontanei della città.

La vera domanda, allora, non è se Torino stia cambiando cucina. Ma se stia cambiando modo di vivere la città.

Perché una ristorazione può anche seguire le mode. Ma una città, per funzionare davvero, deve riuscire a trasformarle in abitudini.

Chiara Vannini

IL TORINESE