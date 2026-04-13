Scontri ultras Torino – Verona, nove arresti

Dopo gli scontri tra ultras al termine della partita tra Torino e Verona sono state arrestate nove persone: sei tifosi scaligeri e tre torinisti. Un gruppo del Torino aveva assalito due bus e a un minivan degli ultras gialloblù,  diretti verso la tangenziale per tornare in Veneto.   si sono verificati lanci di bottiglie e tafferugli avvenuti a colpi di aste e cinture Dino all’intervento della polizia.

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