Per lavori sull’illuminazione pubblica
Per consentire l’esecuzione di un intervento di miglioramento strutturale degli impianti di illuminazione pubblica da parte di Iren, sono previste modifiche alla viabilità in corso Mediterraneo da sabato 11 a lunedì 13 aprile.
Dalle ore 18:00 di sabato 11 aprile fino alle ore 8:00 di lunedì 13 aprile, la carreggiata ovest di corso Mediterraneo (direzione sud) rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’incrocio Peschiera/Einaudi e l’incrocio con corso Ferrucci.
La chiusura del tratto è indispensabile per permettere la sostituzione in sicurezza della fune portante degli apparecchi illuminanti, posizionata al centro della carreggiata.
L’intervento comporterà modifiche al percorso della linea 12 di GTT. I bus saranno deviati solo in direzione via Allason. Da corso Castelfidardo i mezzi svolteranno in corso Peschiera, proseguiranno per corso Ferrucci e rientreranno in corso Mediterraneo, dove riprenderanno il tragitto regolare.
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