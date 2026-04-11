Cuore e prevenzione: dalla diagnosi precoce alla riabilitazione, un percorso completo per la salute cardiaca

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Non bastano più i fattori di rischio tradizionali: oggi la cardiologia punta su diagnosi avanzata e percorsi personalizzati. L’esperienza dell’Ospedale Koelliker
La prevenzione cardiovascolare sta cambiando profondamente. Se fino a pochi anni fa l’attenzione era concentrata su parametri come colesterolo, pressione arteriosa e diabete, oggi emerge la necessità di una visione più ampia e integrata.
Come sottolinea il dott. Sebastiano Marra:
“Non bastano più i fattori di rischio tradizionali: è necessario adottare una visione più ampia per comprendere davvero il rischio cardiaco
Un cambio di paradigma che mette al centro la persona, il suo stile di vita e una lettura più approfondita dei segnali, anche quelli meno evidenti.
Fattori di rischio: cosa sta cambiando
Accanto ai fattori tradizionali, oggi si riconosce il ruolo di elementi spesso silenziosi ma determinanti:
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infiammazione cronica
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stress e qualità del sonno
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predisposizione genetica
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sedentarietà
Variabili che possono agire nel tempo e contribuire allo sviluppo di eventi cardiovascolari anche in soggetti apparentemente sani.
Per questo motivo, la prevenzione moderna parte da una valutazione più completa e personalizzata.
Presso l’Ospedale Koelliker sono attivi percorsi di Cardiologia finalizzati a individuare precocemente il rischio e definire strategie mirate.
La clinica: riconoscere i segnali precoci
Uno degli aspetti più importanti è la capacità di leggere segnali spesso sottovalutati. Sintomi come affaticamento, lieve dispnea o fastidi toracici possono rappresentare campanelli d’allarme.
Un’analisi clinica accurata consente di:
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interpretare correttamente i sintomi
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correlare i fattori di rischio
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orientare gli approfondimenti diagnostici
L’obiettivo è anticipare l’evento, non intervenire quando è già avvenuto.
Diagnostica avanzata: il ruolo della TAC cardiaca
La tecnologia ha oggi un ruolo centrale nella prevenzione. Tra gli strumenti più efficaci, la TAC cardiaca consente di studiare in modo non invasivo lo stato delle arterie coronarie.
Attraverso questo esame è possibile:
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individuare precocemente placche e restringimenti
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valutare il rischio cardiovascolare reale
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intervenire prima della comparsa dei sintomi
L’Ospedale Koelliker offre servizi di TAC cardiaca integrati in un percorso completo.
Riabilitazione cardiologica: il ritorno alla qualità della vita
Dopo un evento cardiovascolare, o in presenza di condizioni a rischio, la riabilitazione rappresenta una fase fondamentale.
Non si tratta solo di recupero fisico, ma di un percorso che accompagna il paziente verso una nuova consapevolezza.
I programmi di Riabilitazione cardiologica Koelliker permettono di:
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migliorare la capacità funzionale
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ridurre il rischio di recidive
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adottare uno stile di vita corretto
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recuperare sicurezza e autonomia
Un approccio multidisciplinare che integra competenze mediche, fisioterapiche e di supporto.
Un percorso completo per la prevenzione
Dalla valutazione iniziale alla diagnosi avanzata, fino alla riabilitazione: la cardiologia moderna si sviluppa lungo un percorso continuo.
È questo il modello adottato dall’Ospedale Koelliker, che offre un approccio integrato alla salute del cuore.
Perché oggi la vera sfida non è solo curare, ma prevenire in modo consapevole e duraturo.
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