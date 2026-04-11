Attenti alle truffe! Via sms una finta comunicazione sulla Tari

La Città di Torino informa i cittadini che sta circolando un tentativo di truffa attraverso messaggi telefonici in cui si segnalano irregolarità sul pagamento della tassa sui rifiuti e si invita a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di un tentativo di frode chiamato phishing per addebitare costi elevati. L’invito, diffuso anche attraverso i social della Città, è a non cliccare sul link e a non chiamare alcun numero che non sia reperito attraverso il sito internet ufficiale della società di riscossione. I numeri che iniziano con 893 da cui proviene il messaggio hanno una tariffazione speciale e ad alto costo e chiamandoli si corre il rischio di sottrazione di credito o di dati personali. Né la Città di Torino né Soris inviano messaggi per comunicazioni di questo genere sulla TARI e comunque non richiedono contatti urgenti tramite numeri a pagamento. Si consiglia quindi a chi ricevesse questa comunicazione di non chiamare il numero indicato, non rispondere al messaggio, eliminandolo, e non fornire dati personali o bancari. La propria posizione sulla Tari può essere verificata solo tramite i canali ufficiali.

La Città ha già provveduto a segnalare alla Polizia Postale il tentativo di truffa e si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a diffondere l’informazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa e segnalare alla Polizia Postale eventuali messaggi simili ricevuti.

Proprio per tutelare, prevenire e contrastare le truffe la Polizia Locale della Città di Torino ha avviato, lo scorso 17 novembre, la campagna di comunicazione e una serie di incontri formativi sul territorio e nei luoghi aggregativi come centri anziani, bocciofile, giardini e Asl. Iniziative che mettono in guardia sia dagli inganni di ultima generazione che arrivano attraverso gli strumenti digitali, come email o messaggi telefonici che invitato a cliccare un collegamento per carpire password o denaro, sia da raggiri messi in atto da persone che si fingono tecnici, familiari della vittima, personale incaricato di far firmare dei documenti o automobilisti che hanno subìto un danno allo specchietto dell’auto.