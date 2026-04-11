Antica Locanda dell’Orco, sapori del Canavese a due passi da Torino

SCOPRI – TO ALLA SCOPERTA DI TORINO

Da Torino basta poco per ritrovarsi immersi in un Piemonte più lento e raccolto dove la cucina è ancora un rito e la tradizione non è una posa ma un modo naturale di vivere la tavola è quello che succede andando verso Rivarolo Canavese un centro storico porticato e vivo dove la gastronomia diventa identità qui nel cuore del Canavese a pochi chilometri dalla città metropolitana si incontra l’Antica Locanda dell’Orco una cucina che parla di territorio e di stagioni ma senza nostalgia perché il Piemonte a tavola non è solo memoria ma ricerca continua

LA LOCANDA TRA TRADIZIONE E IDENTITÀ

L’Antica Locanda dell’Orco nasce come punto di riferimento della cucina piemontese interpretata con attenzione contemporanea, la regia in cucina è di Giuseppe Randisi che ha costruito una proposta gastronomica fondata su materia prima del territorio e su ricette che raccontano una storia senza scivolare nel folclore il locale, si trova in una via storica della cittadina e conserva il fascino di una locanda vera, fatta di sale raccolte, dettagli caldi e un’atmosfera che mette subito a proprio agio, la proposta parte dalle radici e guarda avanti con equilibrio

DALLA CUCINA I PIATTI CHE RACCONTANO IL TERRITORIO

In carta si ritrovano i classici della tradizione piemontese eseguiti con rigore e personalità, gli antipasti sono un omaggio alla regione tra vitello tonnato carne cruda lavorata al coltello insalatine di stagione e verdure che seguono il ritmo dell’orto, tra i primi non mancano agnolotti fatti in casa ripieni di carne o verdure a seconda della stagione paste fresche e risotti legati a prodotti locali, nei secondi trovano spazio piatti storici come la finanziera la bagna cauda le lumache i bolliti e i brasati a fianco di preparazioni più delicate a base di pesce d’acqua dolce e di carne selezionata, completano l’esperienza dolci della tradizione preparati in casa come il bonet, creme e torte di stagione, la cantina segue la stessa filosofia, valorizzando vini del territorio insieme a etichette nazionali ed estere capaci di accompagnare piatti importanti.

RIVAROLO CANAVESE E L’ATMOSFERA DEL LUOGO

Rivarolo Canavese è una cittadina viva con portici eleganti piazze curate e una tradizione commerciale radicata, passeggiare prima o dopo un pranzo alla Locanda significa attraversare vie che conservano un ritmo umano; botteghe storiche scorci inattesi e un rapporto con il paesaggio che ricorda come il Canavese sia una terra di mezzo tra città e montagna, la presenza del Fiume Orco e delle campagne circostanti non è solo scenografia, ma influenza concreta sulla cultura gastronomica che arriva nel piatto

PERCHÉ VALE IL VIAGGIO DA TORINO

Per chi parte da Torino la Locanda rappresenta una destinazione ideale per un pranzo lento una cena speciale o una sosta gastronomica nel fine settimana, la cucina racconta il territorio con rispetto e personalità, il servizio mantiene toni familiari ma curati e l’ambiente è pensato per far sentire l’ospite accolto non spettatore, è una proposta che parla a chi cerca autenticità, a chi vuole riscoprire sapori storici e a chi apprezza la cucina piemontese nella sua forma più sincera, con la sensazione finale di aver fatto non solo un pasto ma un piccolo viaggio nel cuore del Canavese.

Noemi Gariano

IL TORINESE