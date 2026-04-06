Idee, impresa e futuro: il viaggio dell’imprenditoria femminile passa da Torino

La mostra “Made in Italy impresa al femminile”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Federazione dei Cavalieri del Lavoro e la Fondazione Marisa Bellisario, prosegue il suo itinerario facendo tappa a Torino, presso il Grattacielo Piemonte, dopo essere stata ospitata a Roma e Milano.

Dal 7 al 24 aprile, grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, sarà possibile visitare il percorso espositivo dedicato a oltre 100 imprenditrici italiane che si sono distinte nei rispettivi ambiti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza dell’assessore al Patrimonio della Regione Piemonte Gian Luca Vignale, del direttore dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Regione Piemonte Giovanni Bocchieri, della rappresentante della Casa del Made in Italy di Torino Milena Orso Giacone, della referente piemontese della Fondazione Bellisario Valeria Ferrero, della rappresentante della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Franca Audisio Rangoni, della presidente del Comitato Impresa Donna del MIMIT Valentina Picca Bianchi e di numerose imprenditrici protagoniste della mostra, tra cui Brigitte Sardo, anche presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino.

Allestita in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la mostra propone un percorso articolato che affianca le esperienze di grandi imprenditrici del passato a quelle di protagoniste contemporanee e startupper. Attraverso fotografie, video e oggetti simbolici, vengono raccontate storie che attraversano tutti i principali settori produttivi italiani: dalla moda all’elettronica, dalla cinematografia alla ristorazione, dalle cantine più prestigiose all’informatica, dalla farmaceutica all’aerospazio, dall’artigianato alla cosmesi, dall’industria armatoriale all’acciaio, dalla musica all’editoria, fino al turismo e all’enogastronomia. Ne emerge un racconto corale fatto di coraggio e determinazione, che testimonia il contributo fondamentale delle donne alla crescita del Paese. Alcune delle imprenditrici presenti sono state insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro e hanno ricevuto anche il “Premio Marisa Bellisario”.

Tra le imprenditrici selezionate figurano anche quattro rappresentanti del Piemonte: Elena Miroglio (Miroglio Fashion, Alba), Brigitte Sardo (Sargomma, Torino), Teresa Novarese Cerutti (Gruppo Cerutti, Casale Monferrato) ed Elisa Farinetti (Broken Arms Games, Acqui Terme).

“Aprire la casa dei piemontesi ad una mostra di tale valenza – ha affermato Gian Luca Vignale, assessore al Patrimonio della Regione Piemonte – costituisce per noi un doppio valore, in quanto oltre che luogo di lavoro il nostro Grattacielo vuole essere anche uno spazio di frequentazione per i cittadini. Inoltre, viene rappresentata una parte importante del tessuto imprenditoriale del Piemonte come le sue imprese femminili di eccellenza, attive nei comparti più diversi”.

“Questa mostra mette in luce il contributo delle donne alla costruzione del Made in Italy” ha dichiarato Valentina Picca Bianchi, presidente del Comitato Impresa Donna presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Oggi in Italia le imprese femminili sono circa un milione e trecentomila e rappresentano una componente strutturale del nostro sistema produttivo. Portare l’esposizione fuori dal Ministero e avviare un tour nelle città italiane significa far circolare queste storie nei territori, contaminare contesti diversi e stimolare nuove generazioni verso l’imprenditoria femminile e giovanile. La narrazione dell’impresa ha un valore generativo: le storie di imprenditrici diventano esempi che ispirano altre storie e nuove imprese. Perché le storie d’impresa, quando vengono raccontate, non restano solo memoria: diventano futuro”, ha aggiunto.

La mostra è realizzata con il supporto tecnico di Invitalia, soggetto gestore del programma Imprenditoria Femminile previsto dal PNRR e finanziato con risorse Next Generation EU (NGEU).

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00.

Sede: Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Torino.